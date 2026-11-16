O paracanoísta brasileiro Mário Ferreira de Queiroz, tetracampeão mundial de canoagem oceânica, foi encontrado com vida na manhã desta segunda-feira (16), após passar cerca de 20 horas desaparecido no litoral de São Paulo. O atleta de 51 anos havia saído para treinar no domingo (15), na região de Praia Grande, e foi localizado por um amigo em uma área rochosa de São Vicente, por volta das 7h15.

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Mário iniciou o treinamento por volta das 10h de domingo, quando saiu do Portinho, em Praia Grande, em direção à região do Canto do Forte. Como não retornou no horário previsto, familiares acionaram as equipes de resgate e iniciaram as buscas com o apoio de amigos do atleta.

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Segundo relato da família publicado pelo UOL, a operação mobilizou o Grupamento de Bombeiros Marítimo (GBMar), a Marinha do Brasil e embarcações particulares. Os trabalhos começaram ainda na noite de domingo, mas precisaram ser suspensos devido à falta de visibilidade. As buscas foram retomadas na manhã seguinte, quando um amigo que participava da operação conseguiu localizar o paracanoísta agarrado a pedras na costa de São Vicente.

Após ser encontrado, Mário relatou à família o que aconteceu durante o treinamento. Segundo o atleta, sua embarcação virou por volta das 11h, e o equipamento que o mantinha preso ao barco se soltou. Inicialmente, ele tentou recuperar a embarcação, mas acabou desistindo da tentativa. Em seguida, nadou aproximadamente 300 metros até alcançar uma encosta rochosa, onde permaneceu aguardando o resgate.

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Em publicação nas redes sociais, o atleta tranquilizou os seguidores e informou que já estava em casa com a família, hidratado e alimentado.

— Apesar de ter sido uma noite muito longa, deu tudo certo. Só fica a tristeza agora pela perda do barco, teria competição no próximo sábado. Mas isso é material, o mais importante é estar aqui. Deixo um grande abraço para todos, obrigado pela preocupação — disse.

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O paracanoísta Mário Queiroz (esq), no pódio erguendo o troféu de campeão (Foto: Reprodução/ Instagram)

Quem é Mário Queiroz?

Natural de Praia Grande, Mário Queiroz é um dos principais representantes brasileiros da paracanoagem oceânica. O atleta conquistou seu primeiro título mundial em 2022 e repetiu o feito nas edições de 2023 e 2024. Em outubro de 2026, voltou ao lugar mais alto do pódio e garantiu o tetracampeonato mundial em competição disputada na Espanha.

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Sua trajetória no esporte adaptado começou após um acidente automobilístico, em 1997, que levou à amputação de sua perna esquerda. Durante o processo de recuperação, Mário teve contato com diferentes modalidades esportivas até encontrar na canoagem uma oportunidade de construir sua carreira.

Desde então, acumulou conquistas estaduais, nacionais e internacionais, tornando-se referência na modalidade.

*Texto gerado com o auxílio de IA, revisado por humanos.