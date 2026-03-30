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Ao conciliar a recém-chegada maternidade com o esporte de alto rendimento, a ginasta Jade Barbosa vive um período de redescobertas. Após o nascimento de sua primeira filha, Eva, a atleta enfrenta os desafios do puerpério enquanto retoma, de forma gradual, a rotina de treinos. Em entrevista exclusiva ao Lance!, ela confirmou que os Jogos Olímpicos de Los Angeles, em 2028, em Los Angeles, seguem como objetivo, agora alinhado ao planejamento familiar.

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Sonho da maternidade e mudança de planos 🍼

Ser mãe sempre esteve nos planos de Jade. Inicialmente, a ginasta pretendia se aposentar aos 29 anos, após os Jogos Olímpicos de 2021, para então se dedicar à vida pessoal. No entanto, a não classificação da equipe brasileira para Tóquio a fez reconsiderar a decisão. Ao perceber que seu corpo ainda respondia bem ao alto rendimento, optou por adiar a aposentadoria e prolongar a carreira.

A gravidez ocorreu em um momento de transição, logo após o ciclo olímpico e seu casamento. Para a atleta, tudo aconteceu no tempo certo.

— Deus sabe o que fez comigo, meio que tudo se encaixou — afirmou.

A chegada de Eva, em 2025, foi planejada de maneira estratégica para que a ginasta tivesse uma janela de recuperação física a fim de retornar ao seu auge. A nova mamãe da área tem vivido intensamente a maternidade, está completamente derretida por sua primogênita e deseja aproveitar o máximo que puder dessa fase.

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— Eu não consigo passar uma hora do dia sem pensar nela. Eu estou tendo a oportunidade de ficar com ela há bastante tempo, então eu beijo e aproveito ela o máximo que eu posso. Aproveitando cada fase, cada pedacinho. "Caraca", é muito gostoso.

Ginasta Jade Barbosa dá à luz a primeira filha, Eva (Foto: Reprodução / Instagram)

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Treinos na gestação e cautela nas redes

Durante a gestação, a ginasta também se recuperava de uma cirurgia no ligamento cruzado do joelho, realizada em dezembro de 2024. Com acompanhamento multidisciplinar, ela manteve atividades físicas até meados da 38ª semana de gravides.

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Apesar de manter uma rotina ativa, Jade Barbosa adotou cautela ao se posicionar nas redes sociais. Consciente dos privilégios e da estrutura de apoio que teve ao longo de toda a gestação, a ginasta evitou expor a rotina de forma que pudesse gerar comparações com outras mães.

Às vezes tem uma pessoa passando alguma coisa difícil em casa, que não tem esse apoio, ela vai me pegar como referência. Jade Barbosa, sobre o respeito que teve por outras mães durante esse processo

Retorno ao ginásio: Eva como a "mascote" da geração 🤸‍♀️

Apenas dez dias após o parto, Jade iniciou sessões de fisioterapia pélvica, dando início ao processo de retorno - foi o primeiro passo da liberação médica. A volta ao ginásio tem sido progressiva, priorizando bem-estar físico e mental.

Neste novo cenário, Eva passou a fazer parte da rotina de treinos — e rapidamente ganhou protagonismo entre as atletas. Por ser a primeira a ser mãe em sua geração de ginastas, Jade conta que a filha se tornou a grande atração, um verdadeiro 'mascote' da turma.

— A Eva é o primeiro bebê dessa geração. É o mascote! As meninas estão muito apaixonadas, ela é muito paparicada.

Jade Barbosa leva sua filha, Eva, em treino no Ginásio Cláudio Coutinho (Foto: Paula Reis/Flamengo)

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Ciclo olímpico: foco em Los Angeles 2028 🏅

A maternidade não diminuiu as ambições esportivas da ginasta. Pelo contrário: Jade afirma estar positivamente surpreendida com a recuperação do próprio corpo. O planejamento prevê retorno às competições em 2026, mirando os Campeonatos Mundiais de 2026 e 2027, que são etapas fundamentais para a classificação olímpica.

— Eu sempre falo, eu quero que esteja a melhor equipe, mas eu quero fazer parte da melhor equipe se eu puder — concluiu.

Motivada, Jade Barbosa segue determinada a disputar os Jogos Olímpicos de Los Angeles, agora com uma nova inspiração: a filha Eva, 'mascotinha' brasileira,na torcida.

Jade Barbosa leva sua filha, Eva, em treino no Ginásio Cláudio Coutinho (Foto: Paula Reis/Flamengo)

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