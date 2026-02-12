Seleção Brasileira de Ginástica Artística é convocada para a American Cup

A Confederação Brasileira de Ginástica (CBG) divulgou nesta quinta-feira (12) as ginastas que vão representar o Brasil na American Cup. O evento será realizado de 3 a 8 de março em Henderson, a poucos quilômetros de Las Vegas, nos Estados Unidos.

O campeonato não acontecia desde 2020 e marca o início da temporada para as brasileiras. O torneio será utilizado para considerar estratégias das comissões técnicas, vai permitir avaliações de desempenho, ajustes em séries e consolidação de processos em ambiente competitivo internacional.

O ginásta experiente Caio Souza integrava a lista, mas está em processo de recuperação e foi substituído por Diogo Paes. No feminino, a Seleção aposta na juventude com Ana Luiza Pires, Gabriela Bouças e Sophia Weisberg.

Diferente das edições anteriores, cada país poderá inscrever até três atletas masculinos e três femininos. O modelo novo está sendo testado pela Federação Internacional de Ginástica (FIG) como uma possível configuração para os Jogos Olímpicos de Los Angeles 2028. Ao todo, 36 atletas.

Ginasta Diogo Soares é convocado pela Seleção Brasileira para disputar o American Cup (Foto: Melogym/ CBG)

Seleção Brasileira masculina

Ginastas:

Diogo Soares (Piracicaba/SP)

Diogo Paes (Pinheiros/SP)

Vitaliy Guimarães (Minas Tênis Clube/MG)

Treinadores:

Daniel Biscalchin

Ricardo Yokoyama

Seleção Brasileira feminina

Ginastas:

Ana Luiza Pires (Minas Tênis Clube/MG)

Gabriela Bouças (Flamengo/RJ)

Sophia Weisberg (Pinheiros/SP)

Treinadores:

Angelo Sabino

Beatriz Fragoso

Comissão Técnica

Árbitros:

Denise Lima Edgard Vernetti Elizeu Justino Giovana Airoldi

Fisioterapeuta:

Bruno Mantesso

Chefe de Equipe:

Juliana Fajardo

