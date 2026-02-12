Seleção Brasileira de Ginástica Artística é convocada para a American Cup
A delegação embarca no dia 3 de março
A Confederação Brasileira de Ginástica (CBG) divulgou nesta quinta-feira (12) as ginastas que vão representar o Brasil na American Cup. O evento será realizado de 3 a 8 de março em Henderson, a poucos quilômetros de Las Vegas, nos Estados Unidos.
O campeonato não acontecia desde 2020 e marca o início da temporada para as brasileiras. O torneio será utilizado para considerar estratégias das comissões técnicas, vai permitir avaliações de desempenho, ajustes em séries e consolidação de processos em ambiente competitivo internacional.
O ginásta experiente Caio Souza integrava a lista, mas está em processo de recuperação e foi substituído por Diogo Paes. No feminino, a Seleção aposta na juventude com Ana Luiza Pires, Gabriela Bouças e Sophia Weisberg.
Diferente das edições anteriores, cada país poderá inscrever até três atletas masculinos e três femininos. O modelo novo está sendo testado pela Federação Internacional de Ginástica (FIG) como uma possível configuração para os Jogos Olímpicos de Los Angeles 2028. Ao todo, 36 atletas.
Seleção Brasileira masculina
Ginastas:
- Diogo Soares (Piracicaba/SP)
- Diogo Paes (Pinheiros/SP)
- Vitaliy Guimarães (Minas Tênis Clube/MG)
Treinadores:
- Daniel Biscalchin
- Ricardo Yokoyama
Seleção Brasileira feminina
Ginastas:
- Ana Luiza Pires (Minas Tênis Clube/MG)
- Gabriela Bouças (Flamengo/RJ)
- Sophia Weisberg (Pinheiros/SP)
Treinadores:
- Angelo Sabino
- Beatriz Fragoso
- Comissão Técnica
Árbitros:
- Denise Lima
- Edgard Vernetti
- Elizeu Justino
- Giovana Airoldi
Fisioterapeuta:
- Bruno Mantesso
- Chefe de Equipe:
- Juliana Fajardo
