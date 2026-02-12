menu hamburguer
Mais Esportes

Seleção Brasileira de Ginástica Artística é convocada para a American Cup

A delegação embarca no dia 3 de março

2871e1e8-5c72-4769-8b85-dc073b68c6f6_WhatsApp-Image-2025-03-11-at-09.56.38-aspect-ratio-1024-1024
Isabella Zuppo
São Paulo
Dia 12/02/2026
11:46
Diogo Soares durante as classificatórias do Mundial de Ginástica
Diogo Soares durante as classificatórias do Mundial de Ginástica (Foto: Melogym/ CBG)
A Confederação Brasileira de Ginástica (CBG) divulgou nesta quinta-feira (12) as ginastas que vão representar o Brasil na American Cup. O evento será realizado de 3 a 8 de março em Henderson, a poucos quilômetros de Las Vegas, nos Estados Unidos.

O campeonato não acontecia desde 2020 e marca o início da temporada para as brasileiras. O torneio será utilizado para considerar estratégias das comissões técnicas, vai permitir avaliações de desempenho, ajustes em séries e consolidação de processos em ambiente competitivo internacional.

O ginásta experiente Caio Souza integrava a lista, mas está em processo de recuperação e foi substituído por Diogo Paes. No feminino, a Seleção aposta na juventude com Ana Luiza Pires, Gabriela Bouças e Sophia Weisberg.

Diferente das edições anteriores, cada país poderá inscrever até três atletas masculinos e três femininos. O modelo novo está sendo testado pela Federação Internacional de Ginástica (FIG) como uma possível configuração para os Jogos Olímpicos de Los Angeles 2028. Ao todo, 36 atletas.

Diogo Soares também avançou à final do Mundial
Ginasta Diogo Soares é convocado pela Seleção Brasileira para disputar o American Cup (Foto: Melogym/ CBG)

Seleção Brasileira masculina

Ginastas:

  • Diogo Soares (Piracicaba/SP)
  • Diogo Paes (Pinheiros/SP)
  • Vitaliy Guimarães (Minas Tênis Clube/MG)

Treinadores:

  • Daniel Biscalchin
  • Ricardo Yokoyama

Seleção Brasileira feminina

Ginastas:

  • Ana Luiza Pires (Minas Tênis Clube/MG)
  • Gabriela Bouças (Flamengo/RJ)
  • Sophia Weisberg (Pinheiros/SP)

Treinadores:

  • Angelo Sabino
  • Beatriz Fragoso
  • Comissão Técnica

Árbitros:

  1. Denise Lima
  2. Edgard Vernetti
  3. Elizeu Justino
  4. Giovana Airoldi

Fisioterapeuta:

  • Bruno Mantesso
  • Chefe de Equipe:
  • Juliana Fajardo

