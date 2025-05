Vice de João Fonseca dá trabalho, mas Sinner avança em Roma

Vice do ATP 250 de Buenos Aires em fevereiro, quando perdeu para João Fonseca a final, Francisco Cerundolo foi o maior teste para Jannik Sinner no retorno da suspensão por doping. Nesta terça-feira (13), o argentino deu trabalho, mas foi superado pelo número 1 do mundo, por 7/6 e 6/3 , nas oitavas de final do Masters 1000 de Roma.

Em busca de um título inédito, seu segundo no saibro na carreira, o italiano enfrenta, nas quartas de final, o norueguês Casper Ruud (7º) ou o espanhol Jaume Munar (66º).









Vice de João Fonseca derrotou Sinner em 2023



Até hoje, na capital italiana, a melhor participação do anfitrião foi em 2022, quando parou nas quartas de final, diante do grego Stefanos Tsitsipas. Já na última aparição de Sinner em Roma, em 2023, seu algoz foi justamente Cerundolo, nas oitavas de final.



Assim como Papa Francisco, o novo líder da Igreja Católica também está ligado ao mundo do esporte. Em um bate-papo com a imprensa que acompanhou o Conclave, o novo Papa Leão XIV aceitou fazer uma partida beneficente de tênis. Robert Prevost sempre foi fã do esporte e aproveitou para brincar com os jornalistas sobre a presença de Jannik Sinner.

A informação foi divulgada primeiro pelo "Sky Sport da Itália". O portal relatou que o novo Papa aceitou organizar uma partida de tênis beneficente para as Pontifícias Obras Missionárias.

— Claro que está bem. Só não traga Sinner — brincou Leão XIV, com o duplo sentido de que o italiano é o número 1 do mundo e seu sobrenome significa "pecador" em inglês.

Outros jornalistas disseram que estavam prontos para jogar tênis em uma partida de duplas. E o Papa, sempre brincando, respondeu: "Eu jogo, mas não tão bem…", finalizou.

Sinner volta de suspensão

Jannik Sinner passou pelo primeiro teste na volta após três meses de suspensão por doping. Neste sábado (10), o número 1 do mundo estreou com vitória no Masters 1000 de Roma: 6/3 e 6/4 contra o argentino Mariano Navone (99º). O próximo rival do italiano é o lucky loser holandês Jesper de Jong (93º), que, semana passada, superou o brasileiro João Fonseca na estreia do Challenger de Estoril.