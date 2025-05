Contrariando a máxima de que 'quem perde não esquece', Mariano Navone riu ao dizer não se lembrar muito da derrota para João Fonseca em Buenos Aires, em fevereiro. O argentino, que, no sábado, às 14h (de Brasília), enfrenta Jannik Sinner no Masters 1000 de Roma, surpreendeu ao dizer que não se recordava do revés diante do brasileiro, em fevereiro, ocasião em que o anfitrião perdeu dois match-points.

continua após a publicidade

➡️Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte



Atual 99º do mundo, Navone deu essa resposta ao site da ATP, ao comentar sobre a expectativa para o jogo deste sábado, o primeiro do líder do ranking desde a polêmica suspensão de apenas 3 meses por doping.

O site da entidade lembrou que não será a primeira vez na temporada que o argentino enfrentará uma 'atmosfera elétrica'. E lembrou a batalha épica contra o brasileiro na capital argentina:

continua após a publicidade

- Não me lembro muito daquela partida, porque perdi - respondeu, rindo.

Em seguida, Navone deu detalhes do clima da partida contra o número 1 do Brasil:

- Mas a atmosfera era uma loucura. A torcida argentina ama esse clima, com muitos gritos. É muito bom.

- Tenho trabalhado muito. Ano passado, tive alguns bons resultados, mas é difícil defender os pontos do ranking. Sou 99º agora, que não é meu melhor, mas é bom estar no top 100. Vou continuar trabalhando muito, continuar evoluindo.

Sobre o jogo com Sinner, Navone sabe que poderá ser um marco na carreira.



- É uma grande oportunidade para mim. Para ver como posso me comparar a ele. Não é todo dia que você pode jogar contra o melhor do mundo - disse o argentino, de 24 anos.



continua após a publicidade

Rival de Sinner derrotou João Fonseca em 2024

Aos 24 anos, Navone perdeu 14 posições no ranking na atualização da última segunda-feira. Sua melhor colocação foi a 29ª, em junho do ano passado.

Em fevereiro de 2024, aliás, o argentino impediu que João Fonseca, então aos 17 anos, chegasse à primeira semifinal de ATP na carreira. Graças à vitória de virada nas quartas de final do Rio Open.

Em 2022, então aos 15 anos, no Challenger de São Leopoldo, o brasileiro derrotou o adversário:



Italiano sem muitas expectativas



Sem jogar desde a conquista do Aberto da Austrália, em janeiro, Sinner revelou, nesta semana, que está feliz, mas, ao mesmo tempo, curioso em saber como será seu retorno às quadras.

- As expectativas são muito, muito baixas em relação ao torneio, de uma maneira geral. Para mim, o que está faltando é o feedback sobre como está meu nível de jogo. Vira lentamente, com o tempo. Depois da primeira partida, terei uma melhor ideia de mim mesmo, de como estarei - disse o italiano.