Na última quinta-feira, Fabian Marozsan impôs a João Fonseca sua sétima derrota em 17 jogos de ATP na temporada. Nesta segunda-feira, o húngaro, de 25 anos e 61º do mundo, busca manter o bom momento contra o tcheco Jakub Mensik, de 19 anos e 21º do planeta, em confronto inédito, na terceira rodada do Masters 1000 de Roma.

Caso vença novamente, o húngaro, ex-35 do ranking (em 2024), vai igualar sua melhor campanha na capital italiana: as oitavas de final de 2023, ano em que debutou. Na ocasião, ele derrotou o brasileiro Felipe Meligeni na final do quali e só parou diante do croata Borna Coric, logo após a maior vitória de sua carreira, contra o espanhol Carlos Alcaraz.

Como foram os algozes de João Fonseca nos torneios de 2025



Até agora, a maioria dos responsáveis pelas eliminações de João Fonseca na temporada fizeram fila nos respectivos torneios.



Primeiro algoz do número 1 do Brasil em 2025, na segunda rodada do Aberto da Austrália, em janeiro, Lorenzo Sonego (55º) fez fila no torneio. Tanto que ganhou outras duas partidas, só parando nas quartas de final, diante do americano Ben Shelton (20º). Foi a melhor campanha do tenista da Itália em Grand Slams na carreira, em 26 participações.

No dia 18 de fevereiro, dois dias após o brasileiro ganhar, em Buenos Aires, seu primeiro ATP, Alexandre Muller (60º) frustrou a torcida do Rio Open, ao derrotar João Fonseca logo na estreia (vídeo abaixo). Não satisfeito, o francês seguiu fazendo fila, ganhou mais três partidas e ficou com o vice-campeonato, perdendo apenas para o argentino Sebastian Baez (31º). Foi apenas a terceira final na carreira do tenista da França, de 28 anos.

Em Miami, em março, Alex De Minaur derrotou o brasileiro na terceira rodada e perdeu na fase seguinte, para o italiano Matteo Berrettini (30º).

Em Madri, o americano Tommy Paul superou João Fonseca na segunda rodada e caiu duas fases depois, diante do britânico Jack Draper (6º).

O tenista da Grã-Bretanha, por sinal, em março, não só eliminou o pupilo do técnico Guilherme Teixeira na segunda rodada de Indian Wells, como conquistou, naquela semana, o título mais importante da carreira (vídeo abaixo).





O outro algoz de João Fonseca em 2025 foi o francês Ugo Humbert (15º), pela Copa Davis, no final de janeiro. Dois meses depois, o número 1 do Brasil se vingou, na segunda rodada em Miami (vídeo abaixo), protagonizando sua melhor campanha em um Masters 1000 até aqui.

Após a derrota para Marozsan em Roma, o brasileiro retorna às quadras em Roland Garros, que começa no próximo dia 25. Aos 18 anos, será seu segundo Grand Slam como profissional. Em janeiro, a estrela da Yes Tennis, no Itanhangá Gol Club, chegou à segunda rodada do Aberto da Austrália.