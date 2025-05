Neste domingo, Carlos Alcaraz antecipou em algumas horas a preparação para o duelo, pela terceira rodada de Roma, para acompanhar o clássico do Real Madrid contra o Barcelona. Se o time do coração do espanhol perdeu, o número 3 do mundo cumpriu o favoritismo, vencendo o sérvio Laslo Djere, por 7/6 e 6/2.



Nas oitavas de final, Alcaraz vai duelar com o russo Karen Kachanov (24º), algoz do anfitrião Francesco Passaro (101º). O espanhol está invicto nos embates contra o rival até hoje, em quatro partidas.





Esta é apenas a segunda participação do tenista espanhol na capital italiana. Em 2023, então vice-líder do ranking, Alcaraz venceu o compatriota Albert Ramos-Vinolas (72º) na estreia e, na rodada seguinte, foi superado pelo húngaro Fabian Maroszan (135º). Na temporada atual, o espanhol tem como principal conquista o Masters 1000 de Monte Carlo, pela primeira vez na carreira, vencido em abril.



Horas antes da partida deste domingo, em divertido vídeo compartilhado pelo Masters 1000 de Roma, o espanhol se divertiu ao explicar ao alemão Alexander Zverev por que aqueceu nove horas com tanta antecedência.

- O que aconteceu? Por que você está aqui tão cedo? - perguntou o vice-líder do ranking.

- Tem Real x Barça às 4h15 - respondeu o espanhol.

- Eles não jogam aqui, certo? - indagou o alemão.

- Não, mas tenho que assistir - continuou Alcaraz.

- Você vai aquecer nove horas antes do seu jogo - continuou Zverev.

- Agora e tenho que assistir ao futebol em paz, você sabe - disse o número 3 do mundo.

- Muito profssional - encerrou o segundo favorito ao título.

Abaixo, a conversa de Alcaraz sobre Real Madrid x Barcelona

Pouco tempo depois do vídeo acima, o alemão derrotou Vilius Gaubas, da Lituânia, por 6/4 e 6/0. Nas oitavas, o vice-líder do ranking mede forças com o francês Arthur Fils (14º). Será o sexto duelo entre ambos, e Zverev leva a melhor, com três vitórias.









