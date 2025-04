Vice de João Fonseca, argentino iguala recorde e desafia Alcaraz

Derrotado por João Fonseca na final do ATP 250 de Buenos Aires, em fevereiro, Francisco Cerundolo igualou o recorde de vitórias na temporada nesta segunda (7). Com o triunfo sobre o italiano Fabio Fognini (6/0 e 6/3), no Masters 1000 de Monte Carlo, o argentino é um dos três tenistas que já têm 17 vitórias em 2025.

continua após a publicidade

➡️ Ace do Acioly: A temporada de saibro chegou!

Nesse quesito, o número 22 do mundo está empatado com o canadense Felix Auger-Aliassime (17 vitórias e 7 derrotas) e o australiano Alex De Minaur (17 triunfos e 6 tropeços). O argentino, por sua vez, chegou à 17 vitória em 24 partidas de ATP no ano.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Cerundolo tenta quebrar escrita contra Alcaraz

O próximo rival de Cerundolo em Monte Carlo, na quarta-feira, será ninguém menos do que o espanhol Carlos Alcaraz, número 3 do mundo. Até hoje, o tenista da Espanha venceu os dois confrontos contra o argentino: nas quartas de final de Indian Wells, mês passado, e na grama do Queen's Club, em Londres, ano passado.

continua após a publicidade

No vídeo abaixo, o algoz de Fognini mostra bom humor e otimismo em quebrar a escrita diante do ex-líder do ranking:



João Fonseca tem nove vitórias em ATP no ano

Um dos sete algozes de Cerundolo na temporada, João Fonseca (59º) tem nove vitórias em 14 partidas de ATP no ano, excluindo seus 10 triunfos nos dois títulos de Challenger, em Camberra, na Austrália, e em Phoenix, nos EUA, mês passado.

Além do número 1 do Brasil e de Alcaraz, o tenista argentino foi superado, neste ano pelo búlgaro Grigor Dimitrov (nas quartas em Miami), pelo sérvio Laslo Djere (nas semifinais em Santiago), pelo francês Alexander Müller nas quartas no Rio Open, pelo australiano Alex de Minaur na terceira rodada no Aberto da Austrália e, em sua primeira partida na temporada, perdeu na estreia do ATP de Auckland para o espanhol Roberto Carballes Baena.

continua após a publicidade