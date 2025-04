João Fonseca não está disputando o Masters 1000 de Monte Carlo, nesta semana, mas teve três boas notícias vindas do torneio, nesta segunda-feira (7). De volta aos treinos na sexta-feira (4), no Rio de Janeiro, o brasileiro manteve o 59º lugar no ranking. E seus três rivais que poderiam passá-lo na próxima atualização do ranking perderam logo na estreia no Principado.

Carrasco de João Fonseca no Rio Open ajuda em Monte Carlo

Curiosamente, um dos que ajudaram o número 1 do Brasil, nesta segunda, foi justamente seu algoz na estreia no Rio Open, em fevereiro, o francês Alexander Müller (41º), carrasco do argentino Camilo Ugo Carabelli (63º). Além dele, uma dupla de italianos, formada por Lorenzo Musetti (16º) e Matteo Berrettini (34º), também ajudou o brasileiro, com as vitórias, respectivamente, sobre o chinês Yunchaokete Bu (67º) e o argentino Mariano Navone (70º). Nesta semana, João Fonseca descarta 14 pontos das quartas de final do Challenger de Madri, na Espanha, ano passado.

Na próxima semana, o pupilo do técnico Guilherme Teixeira descarta 50 pontos das quartas do ATP 250 de Bucareste, na Romênia, e deve ter uma queda. Em sua volta em Madri, a partir do dia 23, o brasileiro descarta a segunda rodada sendo mais 30 pontos. Na sequência ele joga em Roma, talvez em Hamburgo (a definir) e Roland Garros onde só teria a somar. Em junho ele descarta apenas 16 pontos de challengers na grama.

Mussetti, por sinal, antes da partida desta segunda-feira, ganhou uma camisa da Juventus das mãos do brasileiro Gleison Bremer. O italiano, aliás, em fevereiro, acabou desistindo de jogar o Rio Open, devido a uma lesão. Mesmo assim, veio ao Rio de Janeiro e visitou o Corcovado, a convite da organização do torneio.

Thiago Monteiro se mantém em 94º

Entre os brasileiros na semana, Thiago Monteiro se manteve como o 94º e Thiago Wild subiu dois, indo ao 111º lugar. Wild tenta a volta o top 100 e precisa chegar nas finais do challenger 100 de Monza, na Itália.

O italiano Matteo Berrettini venceu na estreia (ATP)