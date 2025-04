Confirmada a primeira participação de João Fonseca em Roma

Com a inédita presença de João Fonseca, foi divulgada, nesta segunda-feira (7), a lista oficial dos tenistas que disputam o Masters 1000 de Roma, na Itália. Vencido por Gustavo Kuerten em 1999, o torneio começa no dia 7 de maio e é o último torneio da série antes de Roland Garros.

Atual 59º do mundo, o pupilo do técnico Guilherme Teixeira, com o ranking atual, precisaria partir desde a primeira rodada, uma vez que apenas os 32 primeiros colocados do ranking começam como cabeças de chave e iniciam na segunda fase.

Além da estreia de João Fonseca, Roma terá retorno de Sinner

Além da estreia do número 1 do Brasil, outra atração do Masters 1000 italiano será o retorno do anfitrião Jannik Sinner após o período de três meses suspenso por doping. Por causa dessa punição, o líder do ranking perderá os quatro primeiros Masters 1000 do ano (Indian Wells, Miami, Monte Carlo e Madri).

Hexacampeão (venceu em 2008, 2011, 2014, 2015, 2020 e 2022), o sérvio Novak Djokovic também está confirmado em Roma.

Abaixo, os últimos campeões em Roma

1999: Gustavo Kuerten (BRA)

2000: Magnus Norman (SUE)

2001: Juan Carlos Ferrero (ESP)

2002: André Agassi (EUA)

2003: Félix Mantilla (ESP)

2004: Carlos Moyá (ESP)

2005: Rafael Nadal (ESP)

2006: Rafael Nadal (ESP)

2007: Rafael Nadal (ESP)

2008: Novak Djokovic (SER)

2009: Rafael Nadal (ESP)

2010: Rafael Nadal (ESP)

2011: Novak Djokovic (SER)

2012: Rafael Nadal (ESP)

2013: Rafael Nadal (ESP)

2014: Rafael Nadal (ESP)

2015: Novak Djokovic (SER)

2016: Andy Murray (GBR)

2017: Alexander Zverev (ALE)

2018: Rafael Nadal (ESP)

2019: Rafael Nadal (ESP)

2020: Novak Djokovic (SER)

2021: Rafael Nadal (ESP)

2022: Novak Djokovic (SER)

2023: Daniil Medvedev (RUS)

2024: Alexander Zverev (ALE)

Carrasco de João Fonseca no Rio Open ajuda em Monte Carlo

Nesta segunda-feira, três rivais que poderiam passar João Fonseca no ranking foram eliminados logo na estreia em Monte Carlo.



Curiosamente, um dos que ajudaram o número 1 do Brasil, nesta segunda, foi justamente seu algoz na estreia no Rio Open, em fevereiro, o francês Alexander Müller (41º), carrasco do argentino Camilo Ugo Carabelli (63º). Além dele, uma dupla de italianos, formada por Lorenzo Musetti (16º) e Matteo Berrettini (34º), também ajudou o brasileiro, com as vitórias, respectivamente, sobre o chinês Yunchaokete Bu (67º) e o argentino Mariano Navone (70º). Nesta semana, João Fonseca descarta 14 pontos das quartas de final do Challenger de Madri, na Espanha, ano passado.

