Flavio Cobolli, de 22 anos, e João Fonseca, de 18, nunca se enfrentaram, mas têm algo em comum. Ao superar o bicampeão do Rio Open, o argentino Sebastian Baez (36º), por duplo 6/4, neste domingo (6), o italiano (45º) conquistou, no ATP 250 de Bucareste, na Romênia, o primeiro ATP. O brasileiro, por sua vez, alcançou esse feito em fevereiro, em Buenos Aires, em fevereiro.



O surpreendente título interrompeu uma sequência de oito derrotas seguidas do italiano em torneios ATP (excluindo os Challengers) na temporada. Antes do torneio marroquino, Coboli só tinha vencido duas partidas em janeiro, na United Cup, contra o suíço Dominic Stricker (299º) e o francês Ugo Humbert (14º). Desde então, perdera nas estreias em Auckland, Aberto da Austrália, Montpellier, Rotterdam, Acapulco, Indian Wells e Indian Wells.

- Sim, é um grande feito. Um grande sonho se torna realidade para mim. Claro, trabalhei muito na semana passada e mudei algo. Trabalhamos mais do que eu, normalmente, trabalho. Então, claro, fiz algo diferente pelo meu tênis e o resultado veio. Sempre sonhei em ganhar um troféu da ATP, estou muito orgulhoso de mim mesmo, da equipe que trabalha comigo - celebrou o campeão no torneio na Rômenia, que se emocionou com o feito (vídeo abaixo). Ano passado, em sua primeira final na carreira, o italiano perdera o título de Washington, na quadra rápida.

Com o feito deste domingo, Cobolli é o quinto novo campeão de ATP neste ano. Além dele e de João Fonseca, o tcheco Jakub Mensik, de 19 anos, triunfou no Masters 1000 de Miami, desbancando, na final, ninguém menos do que o hexacampeão sérvio Novak Djokovic. Completam esse quarteto o francês Alexander Müller e o tcheco Tomas Machac.

Mais experiente nessa pequena lista de novos campeões, Müller, de 28 anos, curiosamente, é um dos cinco algozes de Fonseca na temporada. Em fevereiro, dois dias após o tenista nascido em Ipanema levantar o troféu em Buenos Aires, o francês o surpreendeu na estreia no Rio Open. Um mês antes, na primeira semana do ano, na quadra rápida do ATP 250 de Hong Kong, o então 67º do mundo desbancou o experiente japonês Kei Nishikori para, enfim, conquistar um título. No Rio Open, Müller também chegou à decisão, mas acabou superado pelo bicampeão argentino Sebastian Baez. Foi a terceira final da carreira do francês. A primeira aconteceu em Marraquesh, em 2023.

Atual 21º do planeta, aos 24 anos, Machac entrou para a lista dos campeões de ATP em fevereiro, na quadra rápida de Acapulco. Então 25º, o tcheco superou, na decisão, o espanhol Alejandro Davidovich Fokina (48º). Ano passado, no saibro de Genebra, na Suíça, o tenista da República Tcheca perdera sua primeira final de ATP.

Dos cinco, apenas João Fonseca triunfou na primeira final

Ao contrário de Müller, Mensik (vice em Doha, ano passado) e Machac, apenas João Fonseca triunfou logo na primeira final de ATP. O título em Buenos Aires levou o mais jovem brasileiro campeão do 99º ao 68º lugar no ranking. O pupilo do técnico Guilherme Teixeira segue a ascensão e, hoje, é o 59º melhor do mundo, sendo o mais jovem do top 300 do ranking.

Após alcançar a terceira rodada em Miami, seu melhor resultado nesse nível de torneio até agora, o número 1 do Brasil volta às quadras no Masters 1000 de Madri, que começa no próximo dia 23.