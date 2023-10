Como a frase do tetracampeão Sebastian Vettel “Todos são fãs da Ferrari”, Max Verstappen revelou ao jornal “Gazzetta dello Sport”, que estava ansioso para receber uma ligação do atual presidente, John Elkann. No entanto, dessa vez não foi para pedir uma vaga na equipe, mas sim para adquirir um carro de Fórmula 1 antigo.