Qual é o prêmio em dinheiro recebido por Verstappen pelo título da Fórmula 1?

Como funciona essa distribuição de prêmios?



A CVC, empresa que administra as finanças do Grupo Fórmula 1, divide os lucros em duas categorias: 50% vai para o grupo e os acionistas, enquanto o restante (cerca de US$ 1 bilhão) é distruibuído entre as equipes.



Nesta divisão por equipes, há uma parte igualitária e outra por mérito, de acordo com a posição final no campeonato de construtores. Além disso, equipes como Ferrari e Williams recebem bônus de "pagamentos históricos".



