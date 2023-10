— A FIA volta a analisar o incidente no qual Lewis Hamilton cruzou a pista durante o Grand Prix do Catar. A FIA ressalta que Lewis pediu desculpas após ser advertido pelo oficial na hora do incidente e reconheceu que cruzar a pista foi uma séria violação de segurança. Entretanto, tendo em vista que por sua posição ele é um exemplo, a FIA está preocupada com as impressões que suas ações podem ter causado nos pilotos mais novos — alega a nota oficial.