Fritz supera Khachanov e chega à semifinal inédita em Wimbledon

Taylor Fritz, quinto cabeça de chave, venceu Karen Khachanov por 3 sets a 1, com parciais de 6/3, 6/4, 1/6 e 7/6 (4) em Wimbledon. A partida ocorreu nesta terça-feira (8) nas quadras de grama do All England Club, em Londres, durante as quartas de final do terceiro Grand Slam da temporada. O adversário na semifinais sai do confronto entre o espanhol Carlos Alcaraz, segundo do mundo, e o britânico Cameron Norrie (61º no ranking).

O tenista americano de 27 anos dominou os dois primeiros sets antes de enfrentar dificuldades no terceiro. Fritz conseguiu se recuperar no quarto set, fechando a partida no tie-break e garantindo sua classificação para a primeira semifinal no torneio britânico.

Como foi o jogo

O confronto colocou frente a frente dois tenistas com características semelhantes. Fritz tem 1,96m de altura, 2,5cm mais baixo que Khachanov, de 29 anos. O russo acumulava 11 vitórias a mais que o americano em torneios de Grand Slam, e ambos buscavam sua primeira semifinal em Wimbledon.

Fritz iniciou a partida com um game de saque limpo, incluindo um ace, e quebrou o serviço do adversário logo em seguida. Quando Khachanov conseguiu ajustar seu jogo, o primeiro set já estava comprometido.

O americano aprimorou seu jogo de devolução nos primeiros rounds do torneio. Na estreia, Fritz enfrentou Giovanni Mpetshi Perricard, que acertou um saque a 246 km/h, recorde em Wimbledon. Na segunda rodada, superou Diallo, outro jogador de 2,03m com saque potente, em cinco sets.

Após não enfrentar break points nos dois primeiros sets, Fritz teve um momento de desatenção aos 82 minutos de partida. Durante 30 minutos, o americano perdeu o controle de seu jogo. Nas cinco primeiras games do terceiro set, acertou apenas quatro primeiros saques em 14 tentativas, uma taxa de precisão de 29%.

A vitória representa uma superação para Fritz, que havia sofrido duas derrotas anteriores em quartas de final em Wimbledon, ambas em cinco sets.

— Estou me sentindo ótimo por ter conseguido passar — disse Fritz após a partida. — Sinto que o jogo estava indo tão bem para mim por dois sets. Nunca tive uma partida que virou tão rapidamente. Então estou muito feliz com a forma como voltei no quarto set e consegui fechar. O momento definitivamente não estaria ao meu lado se fôssemos para um quinto set.