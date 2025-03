Norris minimiza pressão por liderança da F1: ‘Não faz diferença’

Vencedor da corrida de abertura da F1 2025, na Austrália, e segundo colocado na etapa seguinte, na China, Lando Norris comanda o Mundial de Pilotos pela primeira vez na carreira. No entanto, o britânico garantiu que não dá importância ao que mostra a tabela de classificação e assegurou que nem pensa no título atualmente.

Segundo Norris, o bom início de temporada não pode afetar o trabalho desempenhado até o momento, tanto para ele quanto para a McLaren. Assim, o inglês negou qualquer tipo de pressão e assegurou que seguirá fazendo “as mesmas coisas” daqui em diante.

— O início da temporada não coloca pressão em mim. Eu lidero a classificação, mas isso não faz nenhuma diferença para mim no momento. Nada muda nas coisas que faço, e o mesmo serve para a equipe — explicou.

Lando Norris e Oscar Piastri no pódio do GP da China (Foto: Hector Retamal / AFP)

Lando Norris diz não pensar em título

Pedindo 'calma', Norris disse que nem pretende pensar em título neste momento. A análise sobre o que será preciso para vencer o campeonato só virá a partir da metade do ano, e o trabalho até lá seguirá igual a cada fim de semana da temporada.

— Tive um bom fim de semana e estou focado em manter as coisas assim, mas as pessoas precisam se acalmar um pouco. Eu provavelmente não vou pensar no título do campeonato antes da metade do ano — completou Norris.

Em duas corridas, Norris somou 44 pontos, oito a mais que Max Verstappen — o segundo colocado. George Russell aparece em terceiro, com 35, um à frente de Oscar Piastri. Andrea Kimi Antonelli, com 22 tentos, fecha o top-5 da F1 neste momento.

A Fórmula 1 volta de 4 a 6 de abril em Suzuka, palco do GP do Japão, terceira etapa da temporada 2025.