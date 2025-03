Liam Lawson deixará de ser piloto da Red Bull a partir do Grande Prêmio do Japão de F1, que será realizado no dia 6 de abril, em Suzuka. O neozelandês foi substituído por Yuki Tsunoda após duas corridas da temporada, um marco que não se repete desde 1993. Na ocasião, Ivan Capelli teve vida curta na Jordan.

Neste recorte, foi usado pilotos que foram anunciados antes da temporada iniciar, não entraram aqueles que assumiram o carro no final da temporada. Um exemplo é Jack Aitken, que, em 2020, que só correu o Grande Prêmio de Sakhir, a 16ª corrida do ano, pela Williams, onde era reserva.

Duas corridas de Liam Lawson

Liam Lawson durante o GP da China, em Xangai (Foto: Jade GAO / AFP)

Lawson foi anunciado na Red Bull no dia 19 de dezembro de 2024, após a saída de Sergio Perez da equipe. Após bom desempenho na AlphaTauri/RB em 2023 e 2024, substituindo Daniel Ricciardo em ambas as ocasiões, o neozelandês mostrou bom desempenho e foi escolhido para a equipe principal da equipe austríaca.

Porém, na Red Bull, Liam teve duas corridas ruins. Em sua estreia, na Austrália, Lawson errou nas voltas rápidas que tentou e largou apenas da 18ª colocação. Na corrida, em pista molhada, o piloto bateu na volta 46 e abandonou a prova.

Na segunda etapa, na China, a situação do neozelandês piorou. No fim de semana com formato sprint, Lawson não passou no SQ1. Na corrida curta, terminou apenas na 14ª colocação. Já na classificação principal, ficou na última colocação e no Grande Prêmio, em 12º, após as desclassificações de Charles Leclerc, Lewis Hamilton e Pierre Gasly.

Recorde negativo

As duas corridas de Liam Lawson se igualam ao recorde negativo de Ivan Capelli, em 1993. Na ocasião, o piloto italiano da Jordan correu a primeira etapa do ano, na África do Sul, onde não terminou a prova e não conseguiu se classificar no Grande Prêmio do Brasil por não bater o limite de tempo. Após isso, Capelli e a equipe de Eddie Jordan entraram em comum acordo e o italiano se aposentou das pistas.