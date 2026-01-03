Brasil é goleado pela Espanha na estreia da Kings World Cup
Seleção foi derrotada por 7 a 3 neste sábado (3)
O Brasil iniciou o caminho em busca do bicampeonato da Kings World Cup Nations neste sábado (3), com derrota por 7 a 3 para a Espanha, na Trident Arena, em Guarulhos. Apesar de ter feito o primeiro gol do jogo, a equipe não conseguiu conter o ímpeto adversário e sofreu a virada.
A seleção volta a jogar nesta quinta-feira (8), às 19h (horário de Brasília), contra o Catar. O Brasil integra o Grupo D para a disputa da primeira fase.
Como foi Brasil e Espanha?
Kelvin Oliveira, o K9, começou o x1 para o Brasil e abriu o placar logo no primeiro lance. A seleção seguiu pressionando bastante o adversário, embalada pela presença da torcida. Aos cinco minutos, a Espanha solicitou a primeira carta secreta e selecionou o atacante Gerard Nolla como "star player", o que faria cada gol marcado por ele valer por dois.
O Brasil ficou em perigo logo em seguida, com pênalti marcado para a Espanha, que seria cobrado pelo próprio Nolla. Porém, o goleiro Victão cresceu no momento decisivo e fechou a porta, impedindo o empate.
Poucos lances depois, mais uma penalidade foi marcada para a Espanha, e novamente Gerard Nolla foi para a cobrança. Desta vez, Victão não pôde repetir o milagre e os europeus viraram para 2 a 1.
A partir dos 17 minutos, qualquer gol valeria por dois até o final do primeiro tempo. Jeffinho tentou mais uma finalização, mas não balançou as redes. Vitão ainda fez mais uma defesa importante antes do intervalo.
A Espanha marcou o terceiro logo no primeiro minuto do segundo tempo, com Nico Santos, e o quarto gol não demorou muito a sair, mais uma vez com Nolla.O Brasil tentou responder com K9, que finalizou na trave, e Lipão, aproveitando o rebote, mas o goleiro espanhol brilhou na defesa.
Kelvin insistiu e conseguiu diminuir a desvantagem logo no lance seguinte, fazendo o segundo do Brasil. A alegria, porém, durou pouco, porque Nico Santos anotou mais um, fazendo 5 a 2 para a Espanha.
Novamente, a seleção contava com o craque K9 para se manter vivo no jogo, e ele fez o terceiro em cobrança de pênalti, chamando a torcida. O Brasil teve a chance de diminuir a diferença com o pênalti do presidente, mas o streamer Gaulês desperdiçou a cobrança.
A vantagem espanhola aumentou ainda mais quando o streamer DjMariio converteu o pênalti do presidente, colocando a seleção europeia à frente por 6 a 3. O gol da vitória da Espanha foi marcado por Dani Liñares.
Próximos jogos do Brasil na Kings World Cup
Fase de Grupos
- 8/1 - Catar x Brasil - 19h
- 10/1 - Peru x Brasil - horário a definir
Repescagem (Last chance)
- Três jogos em 11 de janeiro, com horários não definidos
Quartas de final
- Dois jogos em 12 de janeiro, com horários não definidos
- Dois jogos em 13 de janeiro, com horários não definidos
Semifinais
- Dois jogos em 14 da janeiro, com horários não definidos
Final da Copa do Mundo de Kings League
- Jogo único em 17 de janeiro, com horário não definido
