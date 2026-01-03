Brasil é goleado pela Espanha na estreia da Kings World Cup

O Brasil iniciou o caminho em busca do bicampeonato da Kings World Cup Nations neste sábado (3), com derrota por 7 a 3 para a Espanha, na Trident Arena, em Guarulhos. Apesar de ter feito o primeiro gol do jogo, a equipe não conseguiu conter o ímpeto adversário e sofreu a virada.

continua após a publicidade

➡️ Veja os lances de Brasil x Espanha na Copa do Mundo de Kings League

A seleção volta a jogar nesta quinta-feira (8), às 19h (horário de Brasília), contra o Catar. O Brasil integra o Grupo D para a disputa da primeira fase.

➡️ Amasso da Itália e virada árabe: como foi a primeira rodada da Kings World Cup

➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

Como foi Brasil e Espanha?

Kelvin Oliveira, o K9, começou o x1 para o Brasil e abriu o placar logo no primeiro lance. A seleção seguiu pressionando bastante o adversário, embalada pela presença da torcida. Aos cinco minutos, a Espanha solicitou a primeira carta secreta e selecionou o atacante Gerard Nolla como "star player", o que faria cada gol marcado por ele valer por dois.

continua após a publicidade

O Brasil ficou em perigo logo em seguida, com pênalti marcado para a Espanha, que seria cobrado pelo próprio Nolla. Porém, o goleiro Victão cresceu no momento decisivo e fechou a porta, impedindo o empate.

Poucos lances depois, mais uma penalidade foi marcada para a Espanha, e novamente Gerard Nolla foi para a cobrança. Desta vez, Victão não pôde repetir o milagre e os europeus viraram para 2 a 1.

continua após a publicidade

A partir dos 17 minutos, qualquer gol valeria por dois até o final do primeiro tempo. Jeffinho tentou mais uma finalização, mas não balançou as redes. Vitão ainda fez mais uma defesa importante antes do intervalo.

Brasil perde para Espanha na Kings World Cup (Foto: Beatriz Pinheiro/ Lance!)

A Espanha marcou o terceiro logo no primeiro minuto do segundo tempo, com Nico Santos, e o quarto gol não demorou muito a sair, mais uma vez com Nolla.O Brasil tentou responder com K9, que finalizou na trave, e Lipão, aproveitando o rebote, mas o goleiro espanhol brilhou na defesa.

Kelvin insistiu e conseguiu diminuir a desvantagem logo no lance seguinte, fazendo o segundo do Brasil. A alegria, porém, durou pouco, porque Nico Santos anotou mais um, fazendo 5 a 2 para a Espanha.

Novamente, a seleção contava com o craque K9 para se manter vivo no jogo, e ele fez o terceiro em cobrança de pênalti, chamando a torcida. O Brasil teve a chance de diminuir a diferença com o pênalti do presidente, mas o streamer Gaulês desperdiçou a cobrança.

A vantagem espanhola aumentou ainda mais quando o streamer DjMariio converteu o pênalti do presidente, colocando a seleção europeia à frente por 6 a 3. O gol da vitória da Espanha foi marcado por Dani Liñares.

Próximos jogos do Brasil na Kings World Cup

Fase de Grupos

8/1 - Catar x Brasil - 19h

10/1 - Peru x Brasil - horário a definir

Repescagem (Last chance)

Três jogos em 11 de janeiro, com horários não definidos

Quartas de final

Dois jogos em 12 de janeiro, com horários não definidos

Dois jogos em 13 de janeiro, com horários não definidos

Semifinais

Semifinais Dois jogos em 14 da janeiro, com horários não definidos

Final da Copa do Mundo de Kings League