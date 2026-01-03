Dedo admite que Brasil sentiu pressão na estreia da Kings World Cup
Seleção foi goleada pela Espanha neste sábado (3)
- Matéria
- Mais Notícias
A estreia do Brasil na Kings World Cup Nations, neste sábado (3), não correspondeu às expectativas dos torcedores que fizeram festa na Trident Arena, em Guarulhos. Atual campeã, a seleção foi goleada pela Espanha por 7 a 3 e terá de ajustar os planos para a sequência do torneio. Após o jogo, o atacante Dedo admitiu que o time sentiu a pressão da estreia em um clássico como anfitriã.
Veja calendário completo da ‘Copa do Mundo’ de Kings League, no Brasil
Mais Esportes
Kings League anuncia retorno de influenciador e novo clube para 2026
Fora de Campo
Plataforma anuncia transmissão de eventos da Kings League de 2026; entenda
Lance! Biz
➡️ Veja os lances de Brasil x Espanha na Copa do Mundo de Kings League
➡️ Amasso da Itália e virada árabe: como foi a primeira rodada da Kings World Cup
— O que complicou o jogo hoje fomos nós mesmos, nossa ansiedade, foi o que fez a gente sair derrotado. No vestiário, a gente falou bastante sobre os nossos erros, mas também que a gente tá unido e vai trabalhar bastante pra voltar pra competição - avaliou.
A partida contra a Espanha era um confronto chave pela liderança do Grupo D e, com a derrota, o Brasil fica em situação mais desconfortável para buscar a vaga nas quartas de final. Considerando o cenário mais provável, a tendência é que os europeus vençam seus próximos compromissos da primeira fase, forçando a seleção brasileira a também ganhar seus próximos jogos e passar pelo "Last chance", etapa de repescagem disputada entre os segundos e terceiro colocado geral.
— A gente sabe que agora é mata-mata, não pode perder mais. Espero que a gente entre com outro modo de jogar pra sair com a vitória - disse o jogador, que faz sua estreia com a seleção brasileira.
O Brasil volta a jogar nesta quinta-feira (8), a partir das 19h (horário de Brasília), quando enfrenta o Catar.
Próximos jogos do Brasil na Kings World Cup
Fase de Grupos
- 8/1 - Catar x Brasil - 19h
- 10/1 - Peru x Brasil - horário a definir
Repescagem (Last chance)
- Três jogos em 11 de janeiro, com horários não definidos
Quartas de final
- Dois jogos em 12 de janeiro, com horários não definidos
- Dois jogos em 13 de janeiro, com horários não definidos
Semifinais
- Dois jogos em 14 da janeiro, com horários não definidos
Final da Copa do Mundo de Kings League
- Jogo único em 17 de janeiro, com horário não definido
➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico
➡️ Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias