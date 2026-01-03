menu hamburguer
Dedo admite que Brasil sentiu pressão na estreia da Kings World Cup

Seleção foi goleada pela Espanha neste sábado (3)

Beatriz-Pinheiro-aspect-ratio-1024-1024
Beatriz Pinheiro
São Paulo (SP)
Dia 03/01/2026
22:21
Seleção brasileira antes da estreia na Kings World Cup
imagem cameraSeleção brasileira antes da estreia na Kings World Cup (Foto: Reprodução)
A estreia do Brasil na Kings World Cup Nations, neste sábado (3), não correspondeu às expectativas dos torcedores que fizeram festa na Trident Arena, em Guarulhos. Atual campeã, a seleção foi goleada pela Espanha por 7 a 3 e terá de ajustar os planos para a sequência do torneio. Após o jogo, o atacante Dedo admitiu que o time sentiu a pressão da estreia em um clássico como anfitriã.

➡️ Veja os lances de Brasil x Espanha na Copa do Mundo de Kings League

➡️ Amasso da Itália e virada árabe: como foi a primeira rodada da Kings World Cup

— O que complicou o jogo hoje fomos nós mesmos, nossa ansiedade, foi o que fez a gente sair derrotado. No vestiário, a gente falou bastante sobre os nossos erros, mas também que a gente tá unido e vai trabalhar bastante pra voltar pra competição - avaliou.

A partida contra a Espanha era um confronto chave pela liderança do Grupo D e, com a derrota, o Brasil fica em situação mais desconfortável para buscar a vaga nas quartas de final. Considerando o cenário mais provável, a tendência é que os europeus vençam seus próximos compromissos da primeira fase, forçando a seleção brasileira a também ganhar seus próximos jogos e passar pelo "Last chance", etapa de repescagem disputada entre os segundos e terceiro colocado geral.

— A gente sabe que agora é mata-mata, não pode perder mais. Espero que a gente entre com outro modo de jogar pra sair com a vitória - disse o jogador, que faz sua estreia com a seleção brasileira.

O Brasil volta a jogar nesta quinta-feira (8), a partir das 19h (horário de Brasília), quando enfrenta o Catar.

Brasil perde para a Espanha na Kings World Cup (Foto: Beatriz Pinheiro/ Lance!)
Próximos jogos do Brasil na Kings World Cup

Fase de Grupos

  • 8/1 - Catar x Brasil - 19h
  • 10/1 - Peru x Brasil - horário a definir

Repescagem (Last chance)

  • Três jogos em 11 de janeiro, com horários não definidos

Quartas de final

  • Dois jogos em 12 de janeiro, com horários não definidos
  • Dois jogos em 13 de janeiro, com horários não definidos
    Semifinais
  • Dois jogos em 14 da janeiro, com horários não definidos

Final da Copa do Mundo de Kings League

  • Jogo único em 17 de janeiro, com horário não definido

