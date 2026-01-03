Dedo admite que Brasil sentiu pressão na estreia da Kings World Cup

A estreia do Brasil na Kings World Cup Nations, neste sábado (3), não correspondeu às expectativas dos torcedores que fizeram festa na Trident Arena, em Guarulhos. Atual campeã, a seleção foi goleada pela Espanha por 7 a 3 e terá de ajustar os planos para a sequência do torneio. Após o jogo, o atacante Dedo admitiu que o time sentiu a pressão da estreia em um clássico como anfitriã.

— O que complicou o jogo hoje fomos nós mesmos, nossa ansiedade, foi o que fez a gente sair derrotado. No vestiário, a gente falou bastante sobre os nossos erros, mas também que a gente tá unido e vai trabalhar bastante pra voltar pra competição - avaliou.

A partida contra a Espanha era um confronto chave pela liderança do Grupo D e, com a derrota, o Brasil fica em situação mais desconfortável para buscar a vaga nas quartas de final. Considerando o cenário mais provável, a tendência é que os europeus vençam seus próximos compromissos da primeira fase, forçando a seleção brasileira a também ganhar seus próximos jogos e passar pelo "Last chance", etapa de repescagem disputada entre os segundos e terceiro colocado geral.

— A gente sabe que agora é mata-mata, não pode perder mais. Espero que a gente entre com outro modo de jogar pra sair com a vitória - disse o jogador, que faz sua estreia com a seleção brasileira.

O Brasil volta a jogar nesta quinta-feira (8), a partir das 19h (horário de Brasília), quando enfrenta o Catar.

Brasil perde para a Espanha na Kings World Cup (Foto: Beatriz Pinheiro/ Lance!)

Próximos jogos do Brasil na Kings World Cup

Fase de Grupos

8/1 - Catar x Brasil - 19h

10/1 - Peru x Brasil - horário a definir

Repescagem (Last chance)

Três jogos em 11 de janeiro, com horários não definidos

Quartas de final

Dois jogos em 12 de janeiro, com horários não definidos

Dois jogos em 13 de janeiro, com horários não definidos

Semifinais

Semifinais Dois jogos em 14 da janeiro, com horários não definidos

Final da Copa do Mundo de Kings League

Jogo único em 17 de janeiro, com horário não definido

