Hugo Calderano desafia a física em treino e vídeo viraliza na internet

Durante treino para o WTT Contender Foz do Iguaçu, o mesatenista brasileiro, Hugo Calderano viralizou na web após jeito inusitado e surpreendente de levantar a bola.

Após levar o título do WTT Contender Buenos Aires, no domingo (27), Hugo Calderano inicia mais uma etapa do circuito mundial de tênis de mesa nesta quarta-feira em busca do troféu, dessa vez em Foz do Iguaçu, no Paraná. O brasileiro chega como um dos grandes favoritos ao título do campeonato.

O Qualifying começa nesta quarta-feira (30) e os jogos da chave principal serão de quinta a domingo. Calderano também vai jogar a categoria de duplas mistas com Bruna Takahashi. O casal levou o título de duplas em solo argentino. Foi a primeira conquista de Calderano e Takahashi jogando juntos. Agora, os brasileiros conquistam a 12ª posição no ranking mundial de duplas mistas do tênis de mesa.

Hugo Calderano é campeão do WTT Contender Buenos Aires

O brasileiro Hugo Calderano venceu a final do WTT Contender Buenos Aires contra o japonês Mizuki Oikawa, no último domingo (27), por 4 sets a 1 (11/5, 12/10, 10/12, 11/7 e 11/5). Além do troféu, o mesa-tenista, número 3 do ranking mundial, ganhou 400 pontos no ranking e cinco mil dólares de premiação.

A partida foi majoritariamente dominada por Calderano, com destaque para uma recuperação sensacional no segundo set. Na ocasião, Oikawa tinha 10 a 3 no placar e precisava marcar apenar um ponto para fechar, mas Hugo arrancou e não cometeu nenhum erro, virando e garantindo o primeiro set point que teve, fechando em 12 a 10.

