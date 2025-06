Novak Djokovic e Yannik Sinner travaram uma batalha, nesta sexta-feira (6), pela semifinal de Roland Garros. O italiano venceu o sérvio por 6/4, 7/5 e 7/6 (3), em 3h16. Mesmo com a classificação para a final, o atual número 1 do mundo foi ofuscado pelo 24 vezes campeão de Grand Slams, por atitude no fim da partida.

Após a derrota, Djokovic protagonizou um momento muito bonito. O sérvio agradeceu os aplausos dos torcedores que estavam presentes e fez questão de beijar o saibro da quadra Philippe-Chatrier, de Roland Garros. Veja o vídeo abaixo:

