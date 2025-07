Wrestlers brasileiros lutam por medalhas no Mundial Sub-17

O segundo dia do Campeonato Mundial Sub-17 de Wrestling, realizado nesta terça-feira (29), em Atenas, na Grécia, foi marcado pela atuação dos brasileiros no estilo greco-romano. Os atletas enfrentaram adversários de alto nível técnico e demonstraram competitividade e evolução, mesmo sem avançar às fases finais.

Como foi a terça-feira do Brasil no torneio?

O amazonense Lavozier Wadick Maruso (55 kg), iniciou o dia com a disputa da repescagem contra o norte-americano Alexander Lee, vencendo com autoridade e mantendo vivo o sonho da medalha de bronze. Na sequência, porém, o brasileiro acabou superado pelo atleta Nihat Bahmanov, do Azerbaijão, encerrando sua participação com muita entrega.

Já o paraibano Fernando Bencke, que treina no Acad Sapo Jiu Jitsu (PR), competiu na divisão até 71kg, estreando contra o armênio Roman Usoyan. Apesar da boa estratégia, não conseguiu avançar, sendo eliminado diante de um adversário experiente e técnico. No primeiro dia do torneio, o niteroiense Miguel Xavier dos Santos (80 kg) foi eliminado ainda na fase classificatória.

Miguel Xavier dos Santos em ação no Mundial Sub-17 (Foto: As de Miguel/UWW)

— Mesmo sem medalhas nesta etapa, os brasileiros saem de Atenas com lições valiosas e a certeza de que cada luta representou um passo importante na jornada esportiva. Tivemos já nossa melhor performance em campeonatos mundias sub 17 com Lavozier na 10ª colocação. Vencemos confrontos de potências como EUA e Bulgária que possuem grande histórico na modalidade. Fizemos lutas de igual para igual com Irã, outra potência. Não vieram as medalhas, mas ganhamos respeito no cenário mundial e isso nos dá certeza de que estamos no caminho certo. Parabéns a todos, lutaram com garra, disciplina e espírito de superação, valores que refletem a essência do wrestling brasileiro — observou o presidente da Confederação Brasileira de Wrestling (CBW), Flavio Cabral.

O que vem por aí?

Na quarta-feira (30), mais três atletas da seleção brasileira seguem com chances de medalha. O mato-grossense Raphael Higor Duarte, lutará na repescagem da categoria 92 kg contra o norte-americano David Calkins Jr. Duarte venceu bem sua primeira luta, superando um atleta búlgaro. Em seguida, encarou o bielorrusso Yauheni Shavtsov em um combate equilibrado que terminou empatado em 1 a 1, mas, pelo critério de desempate (primeiro ponto marcado), a vitória ficou com o adversário, que avançou à final e assim garantiu o brasileiro na repescagem.

continua após a publicidade

No estilo livre feminino, as irmãs gêmeas Yasmim e Mayara Neper farão suas primeiras lutas respectivamente nas categorias 57 kg e 69 kg. As atletas paulistas integram a equipe Ades Equilibrium, de Santos (SP). A seleção brasileira não competirá no estilo livre masculino.