Capitã em Paris projeta Copa do Mundo de Rugby inédita; veja convocadas

A delegação da seleção feminina de rugby está definida para disputar a Copa do Mundo de Rugby XV pela primeira vez na história. Realizada desde 1991, a competição acontece na Inglaterra, entre os dias 22 de agosto a 27 de setembro e terá uma seleção sul-americana de maneira inédita. A lista de 32 convocadas foi anunciada na última segunda-feira (28), e conta com a porta-bandeira do Time Brasil nos Jogos Olímpicos de Paris, Raquel Kochhann.

A base da equipe é composta por atletas que atuam nas duas principais versões do esporte: o rugby XV e o rugby sevens. Com três participações olímpicas no currículo, Raquel destacou a importância da presença do Brasil na disputa e valorizou o perfil do grupo selecionado pelo técnico Emiliano Caffera.

— É difícil explicar com palavras o que representa essa convocação e essa participação na Copa do Mundo. Tudo o que temos conquistado mostra que o rugby do Brasil merece mais atenção. Será um grande desafio para nós, o rugby XV é bem diferente do sevens, é uma modalidade muito mais inclusiva e esta mistura é torna essa seleção especial - declarou a jogadora, que foi capitã da seleção nos Jogos de Paris.

Uma das líderes da seleção feminina de rugby, Raquel Kochhann tem uma trajetória inspiradora dentro e fora do esporte. A atleta superou dois cânceres, na mama e no osso esterno, passou praticamente dois anos afastada dos gramados, mas manteve os treinamentos e assegurou o retorno à seleção como capitã em sua terceira participação olímpica.

Raquel é uma das principais lideranças das Yaras (Foto: Gaspar Nóbrega/ COB)

Caminho na Copa do Mundo

As Yaras viajam para a Inglaterra em 14 de agosto e fazem sua estreia na Copa do Mundo no dia 24, contra a África do Sul, em Northampton. Já no dia 31, em Exeter, a seleção enfrenta a França, enquanto a última partida da fase de grupos está marcada para 7 de setembro, diante da Itália.

— As 32 convocadas são as melhores atletas que temos no Brasil atualmente e estou certo de que este grupo, além de fazer um bom papel na Copa do Mundo, tem muito a entregar ao rugby nacional nos próximos anos. Este Mundial é mais um passo para o desenvolvimento da modalidade no país - disse o treinador, que está no comando da equipe desde outubro de 2023.

Veja a lista de convocadas

Pilares

Franciele Barros (Sporting, Portugal)

Giovana Mamede (Jacareí)

Pamela Soares Santos (Charrua)

Samara Vergara (Pasteur)

Taís Prioste (Bobigny, França)

Hookers

Isabela Gomes Saccomanno (São José)

Júlia Leni Lima (Curitiba)

Natália Jonck (Brothers, Austrália)

Segundas linhas

Ana Carolina Santana (Melina)

Dayana Dakar (Niterói)

Eshyllen Coimbra (c) (El-Shaddai)

Terceiras linhas

Camilla Ísis Carvalho (El-Shaddai)

Íris Coluna (Poli)

Larissa Alves (Curitiba)

Larissa Henwood (Counties Manukau, Nova Zelândia | Kamaishi, Japão)

Letícia Medeiros (Jacareí / Bond University, Austrália)

Letícia Silva (Melina)

Mercelle Souza (El-Shaddai)

Scrum-halves

Aline Mayumi (Pasteur)

Leila Silva (Leoas de Paraisópolis)

Luiza Campos González (Charrua)

Aberturas

Fernanda Tenório (El-Shaddai)

Maria Gabriel Graf (Brothers, Austrália)

Raquel Kochhann (Charrua)

Centros

Carolyne Katrine Pereira (Melina)

Edna Santini (São José | São Miguel, Portugal)

Giovanna Barth (Maringá)

Mariana Nicolau (São José)

Marina Fioravanti (Poli)

Pontas/Fullbacks

Bianca Silva (Leoas de Paraisópolis)

Isadora Lopes (Melina)

Yasmim Soares (Melina)