Europeus reagem à final do US Open entre Alcaraz e Sinner: ‘Se aposentando’

Os europeus comentaram muito nas redes sociais sobre a final do US Open entre Alcaraz e Sinner neste domingo (7). Carlos Alcaraz garantiu o título do US Open neste domingo após vencer o italiano Jannik Sinner. Com parciais de 6-2, 3-6, 6-1 e 6-4, em 2h42min de um jogo espetacular.

Com a vitória na final do US Open, Alcaraz não apenas levantou o troféu em Nova York, mas também garantiu seu retorno ao posto de número 1 do ranking da ATP.

Para muitos amantes de tênis, a final entre Sinner e Alcaraz, no US Open, é um dos jogos mais importantes do ano. Além de se tratar de um Grand Slam, o duelo é entres os dois principais nomes do esporte atualmente.

Pelo tamanho do jogo, o assunto deste domingo na Europa foi um só: a final do US Open entre Sinner e Alcaraz. Veja a reação deles abaixo.

Alcaraz na partida contra Djokovic no US Open (Foto: Al Bello/Getty Images/AFP )

Veja a reação dos europeus com o jogo

Tradução: Está se aposentando como maior de todos os tempos

Tradução: Quem pode desafiá-lo agora?

Tradução: Quando você joga assim, como Alcaraz fez, você pode vencer qualquer um no mundo.

Tradução: Viva essa rivalidade!

Como foi a final do US Open entre Alcaraz e Sinner

Carlos Alcaraz teve um início de partida avassalador, dominando completamente Jannik Sinner para vencer o primeiro set por 6-2 em 37 minutos. O espanhol impôs seu ritmo desde o primeiro ponto, conquistando uma quebra de serviço logo no game inaugural após uma longa batalha. Com a vantagem no placar, Alcaraz jogou de forma solta e agressiva, conseguindo uma segunda quebra para fazer 5-2 e, em seguida, servindo com autoridade para fechar a parcial.

O segundo set, que durou 41 minutos, marcou uma virada completa na partida. Jannik Sinner elevou drasticamente seu nível de jogo, corrigiu os erros da primeira parcial e venceu Carlos Alcaraz por 6-3, empatando a grande final. O momento decisivo ocorreu no quarto game, quando Sinner aproveitou uma queda de rendimento de Alcaraz para conseguir uma quebra de serviço "de zero", sem ceder um único ponto. Antes disso, no game inaugural, Sinner já havia mostrado sua resiliência ao salvar um break point crucial, impedindo que Alcaraz começasse o set na frente novamente. Com a vantagem de 3-1, o italiano administrou o placar com saques potentes e grande solidez do fundo de quadra.

Em uma performance dominante e veloz, Carlos Alcaraz retomou o controle total da final, vencendo o terceiro set por um placar esmagador de 6-1 em apenas 30 minutos. O espanhol apresentou um tênis praticamente perfeito, quebrando o serviço de Jannik Sinner logo no segundo game e novamente no quarto, para abrir uma vantagem de 4-0. Com uma avalanche de winners e uma intensidade impressionante, Alcaraz chegou a vencer sete pontos consecutivos, não dando qualquer chance de reação ao italiano, que só conseguiu confirmar um game de serviço para evitar o 6-0. Final do US Open com Alcaraz e Sinner decidida no detalhe.

O quarto e decisivo set foi uma batalha de nervos que durou 52 minutos, com Carlos Alcaraz saindo vitorioso por 6-4 para se sagrar campeão do US Open. O set começou com um game inaugural épico de mais de 10 minutos, no qual Jannik Sinner bravamente salvou múltiplos break points para confirmar seu serviço. No entanto, a pressão constante de Alcaraz surtiu efeito no quinto game, quando o espanhol conseguiu a única e decisiva quebra de serviço para fazer 3-2. O clímax da partida veio com Alcaraz sacando para o título em 5-4; ele precisou manter a calma para salvar um break point de Sinner antes de finalmente converter o ponto do campeonato em uma explosão de alegria. Final do US Open com Alcaraz e Sinner foi espetacular.