Vasco faz grave acusação após eliminação para o Flamengo no Super 8

O Vasco se manifestou oficialmente sobre os acontecimentos na partida contra o Flamengo, no domingo (26), pelas quartas de final da Copa Super 8, no Ginásio do Marcanãzinho. O jogo ficou marcado por uma série de confusões e expulsões dentro de quadra e quase abandono do confronto, por parte da equipe cruz-maltina.

continua após a publicidade

— Após a polêmica marcação da 3ª falta técnica contra o banco de reservas do R10 Score Vasco, nosso técnico Léo Figueiró e o jogador Eugeniusz, ao se retirarem da quadra rumo ao vestiário, foram alvejados por objetos arremessados pela torcida adversária. Em um ambiente claramente hostil e sem qualquer garantia de segurança para nossa equipe, o coordenador geral, Gegê Chaia, prontamente comunicou à arbitragem e ao delegado da partida a falta de segurança no ginásio, mas, lamentável e estranhamente, nenhuma medida foi tomada de imediato — diz o Cruz-Maltino.

➡️Jogo entre Flamengo e Vasco na Copa Super 8 tem briga generalizada; veja imagens

O Vasco apontou que, segundo imagens da transmissão da partida, o árbitro recebe um celular do delegado. Isso, segundo o clube, se configura em uma interferência externa.

continua após a publicidade

— Por fim, ao término da partida, fomos surpreendidos por imagens da transmissão oficial que mostram o árbitro principal utilizando um celular entregue pelo delegado da partida. As imagens mostram que existiu uma interferência externa em um momento tão delicado da partida. Além disso, o árbitro responsável pelo "Instant Replay" também recebeu uma ligação durante a análise dos acontecimentos, reforçando que existiu interferência e influência de terceiros nas decisões que foram tomadas contra o R10 Score Vasco — acrescentou.

Gallizzi e Marquinhos, disputam espaço em Flamengo x Vasco, pelas quartas de final da Copa Super 8 (Foto: Mauricio Almeida/R10 Score Vasco da Gama)

O time de São Januário ainda ressaltou que retornou para a quadra apenas para evitar sanções da LNB (Liga Nacional de Basquete). Por fim, também condenou todos os acontecimentos no Ginásio do Maracanãzinho e reforçou o compromisso com a segurança dos presentes.

continua após a publicidade

— O Club de Regatas Vasco da Gama lamenta profundamente os episódios registrados e informa que já está tomando todas as providências cabíveis para que a situação seja apurada com rigor e transparência. Nosso compromisso é com a ética, o respeito ao basquete e a segurança de todos os envolvidos — completa.

Em relação ao jogo, o Flamengo venceu o Vasco por 92 a 73 e se classificou para semifinal da Copa Super 8. O Rubro-Negro enfrentará o Franca, em reedição da final do NBB da temporada passada. Já o Vasco, está eliminado do torneio.

➡️Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte