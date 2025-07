Brasil derrota a Bélgica e vai às quartas no Mundial sub-19 de vôlei feminino

O Brasil derrotou a Bélgica na partida das oitavas de final do Mundial sub-19 de Vôlei Feminino nesta terça-feira (8). A partida, disputada na cidade de Vrnjacka Banja, na Sérvia, foi vencida pela Seleção feminina por 3 a 0 e parciais de 26/24, 25/20 e 25/19. Agora, elas têm a Bulgária nas quartas de final.

continua após a publicidade

➡️ Gabi Guimarães classifica semana decisiva da VNL feminina como ‘difícil’

Líder na fase de grupos, as brasileiras derrotaram a quarta colocada do Grupo D. A próxima partida acontece já nesta sexta-feira (11) em horário a ser definido pela organização.

Como foi Brasil e Bélgica pelo Mundial sub-19 de Vôlei Feminino?

O primeiro set começou bem equilibrado e difícil para as brasileiras. As belgas estavam se aproveitando e explorando os erros do Brasil, mas, o placar sempre esteve muito próximo. Ao final, a Seleção fechou o set com uma bola para fora das belgas. A parcial terminou em 26 a 24 para as brasileiras.

continua após a publicidade

Brasil x Taipé Chinês, pelo Mundial de vôlei feminino sub-19 (Foto: volleyballworld)

No segundo set, o Brasil encontrou o ritmo da partida e foi abrindo bem o placar. Em comparação, a primeira parcial levou 53 minutos, já a segunda, somente 25. Com vantagem de cinco pontos, o Brasil fez 25 a 20 no segundo set do jogo.

Ainda mantendo o ritmo alcançado no segundo set, as brasileiras foram fazendo um bom jogo. A última parcial foi encerrada em 25 a 19 e 28 minutos de jogo.

continua após a publicidade

Confira o chaveamento atualizado

OITAVAS DE FINAL - 8 DE JULHO

BULGÁRIA x MÉXICO CHINA x SÉRVIA CROÁCIA x TURQUIA BRASIL x BÉLGICA ALEMANHA x EUA TAIPÉ CHINÊS x JAPÃO POLÔNIA x TAILÂNDIA ITÁLIA x ARGENTINA

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

QUARTAS DE FINAL - 11 DE JULHO

CHINA x TURQUIA JAPÃO x POLÔNIA BULGÁRIA x BRASIL ALEMANHA ou EUA x ITÁLIA

No mundial, as 24 equipes se dividem em quatro grupos de seis, e todos se enfrentam dentro de suas chaves. Ao fim dos cinco jogos, no dia 7 de julho, classificam-se os quatro primeiros de cada grupo para as oitavas de final, que será disputada no dia 8.