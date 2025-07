Etapa da Stock Car no Mineirão é suspensa por pedido do MPF

A etapa de Belo Horizonte da Stock Car, realizada nos arredores do Mineirão, foi cancelada na última segunda-feira (7). A categoria e a promotora do evento apresentaram justificativas conflitantes sobre o cancelamento. A Stock Car afirmou que a prova foi adiada já que não haveria tempo suficiente para garantir os padrões de segurança da categoria. Já a promotora afirmou que o adiamento foi por conta de um pedido do Ministério Público Federal (MPF).

Segundo apuração do Lance!, o adiamento de fato aconteceu por conta da não comprovação técnica da compatibilidade do evento com a legislação ambiental ao MPF. Com isso, o órgão se reuniu com os organizadores do "BH Stock Festival" na segunda-feira e se prontificou a analisar uma possível nova data para o evento.

A Stock Car e os promotores também tratam a situação de maneiras diferentes: para a categoria, é um cancelamento definitivo. Já para a "BH Stock Festival", é somente um adiamento. Nesta segunda, a Stock Car anunciou que a etapa será substituída por uma corrida no Autódromo Zilmar Beux, em Cascavel.

Corrida da Stock Car (Foto: Stock Car)

Corrida da Stock Car é problemática desde a primeira edição

Em 2024, a etapa de Belo Horizonte da Stock Car já aconteceu com polêmicas. O circuito, montado em volta do Mineirão, atrapalhava atividades da UFMG. Segundo o MPF, o evento gerou danos materiais e ambientais. A organização também não teria respeitado os limites de ruídos estabelecidos, inclusive na área do Hospital Veterinário da UFMG.

Segundo os promotores da etapa, não há evidências de impactos ambientais relacionados à realização do evento de 2024.

Veja a nota do MPF na íntegra

"O Ministério Público Federal (MPF) esclarece que segue em curso a Ação Civil Pública nº 6032071-53.2024.4.06.3800, ajuizada em 2024, com o objetivo de apurar e coibir impactos ambientais e descumprimentos legais decorrentes da realização do BH Stock Festival em Belo Horizonte (MG).

Após a primeira edição da corrida, realizada em 2024, foram identificadas violações à legislação municipal de controle de ruídos, com registros acima dos limites permitidos, inclusive na área do Hospital Veterinário da UFMG, além de danos materiais e ambientais.

Em abril deste ano, o MPF protocolou novo requerimento no bojo da ação, pedindo a suspensão da edição de 2025 até que os organizadores comprovassem, tecnicamente, a compatibilidade do evento com a legislação ambiental vigente – o que não ocorreu até o momento.

Em reunião ontem (07/07) com a organização do evento, o MPF se colocou à disposição para o estabelecimento de um acordo que atendesse o interesse público e a proteção dos animais e do meio ambiente. Entre possíveis soluções, a organização se prontificou a analisar a possibilidade de uma alteração de datas, garantindo tempo hábil para atender à conciliação.

A atuação do MPF busca, exclusivamente, assegurar o cumprimento da legislação ambiental e a proteção dos direitos difusos da coletividade, sem prejuízo à livre realização de eventos, desde que implementadas as medidas de segurança necessárias."