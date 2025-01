Flamengo vence Vasco pela Copa Super 8, em jogo com confusão e sete expulsões

Vencer clássico é diferente! O Flamengo venceu o Vasco por 92 a 73, neste domingo (26), pelas quartas de final da Copa Super 8. Com a vitória, o time carioca enfrentará o vencedor de Franca e Pinheiros na semifinal.

O Flamengo começou melhor a partida, sendo efetivo nos arremessos de média distância e na bandeja. Sob o comando de Shaq Johnson, cestinha do time no primeiro tempo com 11 pontos, o Rubro-Negro movimentava muito a bola no ataque.

Já o Vasco, teve mais dificuldade em encontrar os caminhos até a cesta adversária. Mas quando entrou na partida, equilibrou as ações com Marquinhos liderando o ataque. Característica do Cruz-Maltino, a defesa encaixou a marcação no segundo quarto e gerou dificuldades para o rival. Com as duas equipes mais à vontade, o primeiro tempo terminou foi disputado ponto a ponto e terminou em 43 a 41 para o Flamengo.

O terceiro quarto manteve o nível de disputa no alto. No entanto, quando faltam cerca de 6 minutos no cronômetro, uma confusão se instaurou. Em uma briga por rebote, Eugeniusz, ala do Vasco agarrou o braço de Williams, do Flamengo, e os atletas se enroscaram. Outro ala do Vasco, Humberto empurrou Williams no chão e o clima esquentou de vez. Além deles, o pivô rubro-negro Gallizzi e Scheuer se envolveram na confusão.

Shaq Johnson foi o cestinha do Flamengo no jogo, com 20 pontos (Foto: Paula Reis/Flamengo)

Após análise da arbitragem e 20 minutos de paralisação, Humberto e Marquinhos, que discutiu com Gustavinho, técnico do Flamengo, foram expulsos pelo lado do Vasco. A baixa no time Rubro-Negro foi a de Gallizzi.

Com os ânimos mais calmos, a partida reiniciou e o Rubro-Negro voltou melhor. O atual campeão do torneio chegou a abrir nove pontos de vantagem, mas viu Jamaal Smith comandar a reação do Cruz-Maltino e reduziu a vantagem para dois pontos ao final da parcial: 63 a 61.

Jamaal Smith em quadra durante partida entre Flamengo e Vasco, pela Copa Super 8 (Foto: Mauricio Almeida/R10 Score Vasco da Gama)

O nível de tensão da partida influenciou a reta final do confronto. Os árbitros passaram a ser mais rígidos e o número de faltas cresceu. Com menos opção para rodar o elenco, o técnico Léo Figueiró não conseguiu frear o ataque flamenguista e o time rubro-negro abriu 10 pontos de vantagem.

Com 7 minutos de quarto disputado, outra confusão. Eugeniusz estourou o limite de faltas e foi expulso, o que gerou reclamação por parte da comissão técnica — que resultou na expulsão do treinador Léo Figueiró também. Na saída de quadra, os torcedores do Flamengo arremessaram objetos em direção ao banco do Vasco, que decidiu tirar o time de quadra, alegando falta de segurança.

A partida ficou cerca de 15 minutos paralisada. Na volta, os atletas do Vasco decidiram não jogar competitivamente e apenas gastavam o tempo de posse, para fazer o relógio andar. O Flamengo, por sua vez, manteve o ritmo e emendou uma cesta atrás da outra, para sacramentar o resultado: 92 a 73.

Com a vitória, o time carioca aguarda o vencedor de Franca e Pinheiros, para saber qual será o adversário da semifinal da Copa Super 8.