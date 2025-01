NBB: Minas vira contra São Paulo e avança na Copa Super 8

O Minas venceu o São Paulo por 82 a 66, neste sábado (25), na Arena UniBH, em Belo Horizonte–MG, pela quartas de final da Copa Super 8, torneio que reúne os oito melhores times do primeiro turno do NBB. O time mineiro começou atrás, mas conseguiu se recuperar para vencer o Tricolor Paulista e chegar na semifinal da copa. Apesar da derrota, Henrique Coelho e Tyrone Curnell, do São Paulo, foram os cestinhas da partida com 17 pontos.

Com a vitória, o Minas irá encarar o vencedor do duelo entre União Corinthians e Brasília, que irão jogar ainda no sábado (25), às 19h30, na Arena BRB Nilson Nelson, em Brasília–DF. Na outra chave, o Flamengo encara o Vasco e o Franca recebe o Pinheiros, ambas as partidas serão realizadas no domingo (26).

🏀 COMO FOI MINAS X SÃO PAULO?

Mesmo fora de casa, o São Paulo começou melhor e, com bom desempenho de Vitor Faverani e Henrique Coelho, o Tricolor Paulista foi para o segundo quarto na frente por oito pontos, 24 a 16. Na sequência da partida, o Minas reagiu e cortou a vantagem dos visitantes em apenas dois pontos, após Jeremy Hollowell ser responsável por sete dos 18 pontos da equipe no quarto. O jogo foi para o intervalo 38 a 36 para o São Paulo.

O Minas venceu o São Paulo por 82 a 66 pela Copa Super 8 2025 (Foto: Hedgard Moraes/MTC)

Na volta do intervalo, o Minas conseguiu a virada. O time mineiro contou com jogo coletivo equilibrado, que deu certo e fecharam o terceiro quarto na frente por 61 a 56. Nos últimos dez minutos, os líderes do NBB anularam o ataque do São Paulo e chegaram a abrir 12 pontos. No final, os donos da casa conseguiram manter a vantagem para vencer e avançar na Copa Super 8.