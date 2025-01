NBB: Brasília bate União Corinthians e segue na Copa Super 8

O Brasília venceu o União Corinthians por 85 a 75, neste sábado (25), na Arena BRB Nilson Nelson, em Brasília–DF, pela quartas de final da Copa Super 8, torneio que reúne os oito melhores times do primeiro turno do NBB. O time da capital liderou o placar a partida toda e venceu dentro de casa. Apesar da derrota, Duane Johnson, do time gaúcho, foi o cestinha da partida com 20 pontos.

continua após a publicidade

➡️ NBB: Minas vira contra São Paulo e avança na Copa Super 8

Com a vitória, o Brasília irá encarar o Minas, que eliminou o São Paulo por 82 a 66, na Arena UniBH, também, neste sábado (25). Na outra chave, o Flamengo encara o Vasco e o Franca recebe o Pinheiros, ambas as partidas serão realizadas no domingo (26).

➡️Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

🏀 COMO FOI BRASÍLIA X UNIÃO CORINTHIANS?

Em casa, o Brasília aproveitou o mando de quadra e começou melhor, abrindo 8 a 0. No decorrer do primeiro quarto, o União Corinthians conseguiu entrar na partida e anotou alguns pontos, mas sem conseguir encostar no placar, 24 a 18. No segundo quarto, o time gaúcho conseguiu equilibrar mais a partida, mas sem diminuir a desvantagem e foram para o intervalo com os mesmos seis pontos de diferença, 45 a 39.

continua após a publicidade

O Brasília venceu o União Corinthians por 85 a 75 pela Copa Super 8 (Foto: Matheus Maranhão / CAIXA Brasília Basquete)

➡️ Capitães do Jogo das Estrelas 2025 do NBB são anunciados

No terceiro quarto, o Brasília foi superior, e, com grande atuação de Gemadinha e Anton Cook, aumentaram a vantagem do time da capital em 10 pontos. No último período, o União Corinthians até esboçou uma reação, mas logo depois, os donos da casa conseguiram tomar o controle da partida de volta e venceram por 85 a 75.