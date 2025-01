NBB: Didi brilha, Franca domina Pinheiros e avança na Copa Super 8

O Franca venceu o Pinheiros por 91 a 59, neste domingo (26), no Ginásio Pedrocão, em Franca–SP, pela quartas de final da Copa Super 8, torneio que reúne os oito melhores times do primeiro turno do NBB. Os atuais campeões do NBB dominaram a partida do início ao fim conseguiram se classificar para a semifinal sem sustos. Didi Louzada, do Franca, foi o cestinha do jogo com 18 pontos.

Com a vitória, o Franca irá encarar o Flamengo, que derrotou o Vasco por 92 a 73, em jogo marcado por confusão generalizada. A partida será realizada no Maracanãzinho, no Rio de Janeiro, na quarta-feira (29), às 19h. O confronto será a reedição da final do último NBB, onde a equipe paulista se sagrou campeã.

Na outra chave, o Minas irá encarar o Brasília, na terça-feira (28), às 19h, na Arena UniBH, em Belo Horizonte–MG. Nas quartas, a equipe mineira passou pelo São Paulo, de virada, por 82 a 66. Já o time da capital do país eliminou o União Corinthians, após vencer por 85 a 75.

🏀 COMO FOI FRANCA X PINHEIROS?

A partida começou com Didi Louzada muito bem marcando os primeiros sete pontos do Franca no jogo, mas com o Pinheiros também em bom ritmo. Porém, na metade do quarto, os atuais campeões do NBB dispararam no placar e fecharam a primeira parcial vencendo por 25 a 14. O segundo quarto seguiu com amplo domínio do Franca, com ótima atuação ofensiva e defensiva. A partida foi para o intervalo 46 a 28 para os donos da casa.

Didi Louzada foi o cestinha da partida com 18 pontos (Foto: Marcos Limonti / SFB)

No terceiro quarto o domínio do Franca seguiu, com Natan marcando seis dos nove pontos da equipe nos primeiros minutos. Perdendo por 60 a 30 na metade do quarto, o Pinheiros conseguiu uma pequena reação, diminuindo a desvantagem para 21 pontos, mas os atuais campeões rapidamente retomaram o controle do jogo, indo para o último quarto vencendo por 69 a 44. Na última parcial, o Franca diminuiu o ritmo e seguiu sem sustos, para fechar a partida por 91 a 59.