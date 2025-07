Vai chover no GP da Bélgica? Confira a previsão do tempo para etapa da F1

O GP da Bélgica de Fórmula 1 tem histórico de chuva intensa durante o dia da corrida, como aconteceu na F1 2021, quando foi preciso cancelar a disputa pelo mau tempo. Após duas semanas livres, a elite do automobilismo mundial volta para disputar a 13ª etapa da temporada de 2025, no tradicional Circuito de Spa-Francorchamps. Sem grandes surpresas, os fãs poderão esperar um clima chuvoso na pista domingo (27).

Tempo nos treinos livres, corrida sprint e corrida

O primeiro treino em Spa acontece nesta sexta-feira (25), às 7h30 (de Brasília), seguido da classificação para a sprint, às 11h30. A previsão do tempo para as sessões é de céu parcialmente nublado, com temperatura máxima de 22 °C e com 24% de chances de chuva na região.

No dia seguinte, os pilotos voltam à pista para disputar a corrida sprint, às 7h (de Brasília), e a classificatórias, às 11h. Assim como o primeiro dia de atividades do GP da Bélgica, o tempo encontrado será cheio de nuvens, mas a probabilidade de chover cai para 10%.

Já a corrida de domingo (27) será às 10h (15h locais). Para o dia, a previsão é de pancadas de chuva desde cedo, com probabilidade de 60% e até 50 mm de chuva. Desta forma, a expectativa é que haja mau tempo apenas durante a disputa principal do GP da Bélgica.

Relembre a prova de 2024

Em uma estratégia ousada, George Russell venceu o GP da Bélgica do ano passado, mas acabou desclassificado pelo desgaste excessivo da prancha do assoalho. Com apenas uma parada no longo e desgastante circuito de Spa-Francorchamps, o #63 resistiu com maestria e conduziu uma heroica dobradinha da Mercedes com Lewis Hamilton. Sem Russell, Oscar Piastri e Charles Leclerc completaram o pódio.

Desde a classificação, com a pole-position totalmente inesperada de Charles Leclerc, Spa-Francorchamps preparou um final de semana para contrariar qualquer lógica. Era óbvio desde os treinos livres que o melhor ritmo de corrida pertencia à McLaren, portanto não haveria dificuldades para que Lando Norris e Piastri entrassem na briga pela vitória.

Era lógico também que Max Verstappen, de motor novo e um carro bem acertado para o veloz circuito belga, escalaria facilmente o pelotão mesmo partindo de 11º e surgiria como um player na disputa do pódio. O mesmo valia para Sergio Pérez, um natural candidato à vitória com o segundo lugar no grid.

O que ninguém esperava era que a Mercedes fosse dar o bote, primeiro com um ritmo de corrida muito forte, mas também com uma tática maluca e impressionantemente assertiva de Russell, com apenas uma parada. Hamilton, por sua vez, vinha logo atrás com borracha mais nova, portanto segurar a liderança seria um verdadeiro milagre para George. E ele foi heroico, recebendo a bandeirada em primeiro com 0s5 de vantagem sobre Lewis.

Saiba como será a programação do GP da Bélgica na F1 2025

➡️ Sexta-feira, 25 de julho

🏎️ Treino livre 1: 7h30 — Bandsports e F1TV

🏎️ Classificação da corrida sprint: 11h30 — Bandsports e F1TV

➡️ Sábado, 26 de julho

🏎️ Corrida sprint: 7h — Bandsports e F1TV

🏎️ Classificação da corrida principal: 11h — Band, Bandsports e F1TV

➡️ Domingo, 27 de julho

🏎️ Corrida principal: 10h — Band e F1TV

*Horários de Brasília