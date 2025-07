A situação de Max Verstappen na F1 2025 não está tão simples quanto na temporada passada. Além da desvantagem no Mundial de Pilotos, o ex-piloto Jacques Villeneuve destacou um "ponto fraco" do holandês pode ser problema na Fórmula 1. O campeão mundial de 1997 ainda citou a atual rivalidade do tetracampeão com George Russell.

— Todo mundo tem um ponto fraco. Max às vezes enxerga tudo vermelho e acaba sendo agressivo demais, o que custa caro. No automobilismo atual, isso significa pontos na superlicença — analisou Villeneuve.

Apesar de afirmar que não mudará sua forma de pilotar, Verstappen precisará ser mais cuidadoso nas próximas etapas da temporada. O piloto soma nove pontos na superlicença e está a apenas três do limite de doze para a suspensão. Com isso, precisará "aguentar" até o GP do México, em outubro, quando dois serão eliminados.

A eliminação de pontos, inclusive, deixou a superlicença de Verstappen com essa "folga" de três pontos. Após chegar a 11, com o incidente com Russell no GP da Espanha, dois pontos expiraram no dia 30 de junho, logo depois do GP da Áustria. Por isso, o holandês voltou a ter "apenas" nove tentos na carteira.

É verdade que sua situação pode ter melhorado, mas ainda não tira Verstappen do risco da suspensão. Para Villeneuve, as chances são grandes que algo aconteça nessas oito corridas que estão por vir. A não ser, claro, que o piloto da Red Bull mude "seu estilo".

— Agora ele está a três pontos de ser suspenso por uma corrida, e há uma chance real de que isso possa acontecer. Pode ser que ele até mude seu estilo por causa disso. Russell conhece esse ponto fraco, mas não está jogando o mesmo jogo que Max — disse o ex-piloto.

Na atual temporada, o tetracampeão mundial deve perder enfim a "invencibilidade" dos últimos quatro anos na Fórmula 1. A atual liderança do Mundial de Pilotos está nas mãos Oscar Piastri, com 234 pontos, mas Lando Norris segue logo atrás, com 226. Em terceiro, Verstappen acumula 165 pontos.

