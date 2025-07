NBA elege MVP e destaques da Summer League; veja lista

A NBA divulgou na última terça-feira (22) o MVP (Jogador Mais Valioso) e os principais destaques da Summer League, que teve como campeão inédito o Charlotte Hornets. O ala do Utah Jazz, Kyle Filipowski, foi o escolhido pela liga e se tornou o primeiro jogador da história da franquia a conquistar esse feito.

Draftado na segunda rodada do Draft de 2024, Kyle já possui experiência na liga, tendo disputado 72 jogos, sendo 26 como titular. Na Summer League, o ala foi o maior cestinha, com 29.3 pontos em três jogos disputados, além de 7.7 rebotes, 2.3 assistências e 56.1% de aproveitamento nos arremessos de quadra, com 39.1% nas bolas de três.

— Obviamente, é diferente na liga de verão em comparação com a temporada regular. Estou apenas tentando ser eu mesmo agora. Seja como for, é assim que vai ser na temporada. Vou aproveitar ao máximo dessa forma — disse o jogador.

Kyle Filipowski em ação na NBA Summer League (Foto: Reprodução Instagram)

Seleções da Summer League

Além de indicar o MVP, a NBA divulgou uma lista com os dez jogadores destaque da liga de verão que formam as Primeira e Segunda Equipes da Summer League; veja.

Primeiro time: Nique Clifford (Kings), Kyle Filipowski (Jazz), David Jones-Garcia (Spurs), Jordan Miller (Clippers) e Terrence Shannon Jr. (Timberwolves)

Segundo time: Ron Holland (Pistons), Isaac Jones (Kings), Kon Knueppel (Hornets), Ajay Mitchell (Thunder) e KJ Simpson (Hornets)

Últimos campeões da NBA Summer League

2025: Charlotte Hornets

2024: Miami Heat

2023: Cleveland Cavaliers

2022: Portland Trail Blazers

2021: Sacramento Kings

2020: Não houve competição devido à pandemia de COVID-19.

2019: Memphis Grizzlies

2018: Portland Trail Blazers