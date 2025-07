A World Surf League (WSL) anunciou as baterias da primeira fase masculina do Tahiti Pro 2025, décima primeira etapa do Championship Tour (CT). A divulgação ocorreu nesta quarta-feira (23) através do site oficial da entidade. A competição será realizada entre 7 e 16 de agosto nas ondas de Teahupoo, no Taiti, e representa o último evento da fase classificatória da temporada regular.

Baixa no Taiti: Alejo Muniz lesionado

Cinco surfistas brasileiros participarão da disputa masculina: Italo Ferreira, Miguel Pupo, Yago Dora, Filipe Toledo e João Chianca. Os atletas estão distribuídos em três baterias diferentes na primeira fase do torneio. Alejo Muniz não participará do evento devido a uma lesão no ombro sofrida em Jeffreys Bay, na etapa da África do Sul, conforme informação divulgada nas redes sociais do atleta. Ele fará uma cirurgia nos próximos dias.

Veja a íntegra da nota de Alejo Muniz:

"Fala galera, hoje a notícia não é muito boa. Não vou conseguir estar participando da etapa do Tahiti esse ano, após a lesão que sofri em Jbay fiz os exames falei com meus médicos e vou ter que passar um cirurgia no ombro. A notícia boa é que vou ter bastante tempo para me recuperar antes do início da temporada do ano que vem e estar mais que 100% . Boa sorte a todos os brasileiros no Tahiti!!"

Na primeira bateria, Italo Ferreira competirá contra seu compatriota Miguel Pupo e o havaiano Seth Moniz. Yago Dora enfrentará o australiano Joel Vaughan e o taitiano Mihimana Braye na quarta bateria. A sétima bateria reunirá dois brasileiros, Filipe Toledo e João Chianca, que terão como adversário o italiano Leonardo Fioravanti.

Outros confrontos no Tahiti Pro 2025

As demais baterias apresentam confrontos entre surfistas de diferentes nacionalidades. Kanoa Igarashi do Japão enfrentará Jake Marshall dos Estados Unidos na segunda bateria, com um terceiro competidor ainda não definido. A terceira bateria contará com Jordy Smith da África do Sul, Crosby Colapinto dos EUA e Kauli Vaast da França.

Na quinta bateria competirão Ethan Ewing da Austrália, Cole Houshmand dos EUA e Rio Waida da Indonésia. Griffin Colapinto dos Estados Unidos, Connor O'Leary do Japão e Alan Cleland do México formam a sexta bateria. A oitava e última bateria da primeira fase terá Jack Robinson da Austrália, Barron Mamiya do Havaí e Marco Mignot da França.

O evento acontecerá no tradicional pico de Teahupoo, conhecido mundialmente por suas ondas desafiadoras. As baterias do feminino ainda serão anunciadas pela WSL. Todas as etapas do CT serão transmitidas ao vivo pelo Sportv e Globoplay. Os fãs também poderão acompanhar as disputas pelo site da WSL, pelo aplicativo da entidade e pelo canal no YouTube, onde a transmissão será interrompida após as oitavas de final.

Italo Ferreira em Teahupo'o, Tahiti, em 2024 (foto: Matt Dunbar/World Surf League)

O Tahiti Pro 2025 definirá os últimos classificados para a fase final do circuito mundial, sendo decisivo para os competidores que buscam permanecer na elite do surfe na próxima temporada.

Confira as baterias masculinas do Tahiti Pro 2025

Bateria 1: Italo Ferreira (Brasil), Miguel Pupo (Brasil) e Seth Moniz (Havaí)

Bateria 2: Kanoa Igarashi (Japão) e Jake Marshall (EUA) - Alejo Muniz (Brasil) não participará

Bateria 3: Jordy Smith (África do Sul), Crosby Colapinto (EUA) e Kauli Vaast (França)

Bateria 4: Yago Dora (Brasil); Joel Vaughan (Austrália) e MIhimana Nraye (Tailândia)

Bateria 5: Ethan Ewing (Austrália), Cole Houshmand (EUA) e Rio Waida (Indonésia)

Bateria 6: Griffin Colapinto (EUA), Connor O'Leary (Japão) e Alan Cleland (México)

Bateria 7: Filipe Toledo (Brasil), Leonardo Fioravanti (Itália) e João Chianca (Brasil)

Bateria 8: Jack Robinson (Austrália), Barron Mamiya (Havaí) e Marco Mignot (França)