Após o péssimo desempenho do ano passado, a Sauber voltou com força para a temporada de 2025 da Fórmula 1. A dupla entre Gabriel Bortoleto e Nico Hulkenberg já deu resultados positivos para a equipe, que mantém a "atmosfera positiva" após a última etapa. Atual campeão da F2, o novato brasileiro conhece bem o Circuito de Spa-Francorchamps, mas terá um novo desafio com as altas velocidades da F1 — além da corrida sprint.

— A atmosfera na equipe está muito positiva neste momento, e isso me dá uma motivação extra. Vamos precisar estar no nosso melhor nível nesta semana, especialmente com o desafio adicional da sprint, o que significa menos tempo de treino para acertar as coisas — afirmou Bortoleto.

A "perda" de dois treinos livres pode, sim, ser um diferencial para as equipes. No entanto, a corrida sprint é ainda mais uma possibilidade dos pilotos de somar pontos. É a terceira vez que o GP da Bélgica contará com esse novo formato, desde a mudança na temporada de 2023.

Com a adição dessa corrida rápida, a etapa belga se tornou ainda mais desafiadora devido aos carros serem sensíveis aos níveis de "downforce". Normalmente, os engenheiros têm os três treinos livres para fazer experiências, observando a velocidade de seus adversários, antes de escolher a melhor estratégia. Nesse caso, uma única sessão é utilizada para tomar decisões cruciais de configuração.

Experiência de Bortoleto em Spa-Francorchamps

Não é a primeira vez que Bortoleto correrá pelo tradicional circuito do GP da Bélgica. Apesar disso, é inegável a diferença de velocidade que o brasileiro precisará enfrentar na etapa deste final de semana, entre os dias 25 a 27 de julho. Para ele, a pausa desde a Inglaterra serviu para focar em sua preparação com a Sauber.

— Sempre gostei de correr em Spa durante minha carreira na base, então estou ansioso para viver isso na Fórmula 1 pela primeira vez. Nas últimas duas semanas sem corrida, aproveitei ao máximo a pausa, tirei um tempo para descansar na agitada temporada europeia, além de ter treinado e me preparado para as próximas corridas no simulador — destacou.

Antes da F1, Bortoleto esteve na pista de Spa durante seu tempo na base. Entre as disputas, o brasileiro venceu uma etapa na Fórmula Regional Europeia (FRECA), em 2022, além do segundo lugar conquistado na temporada passada pela Fórmula 2.

Comparação entre os parceiros de Sauber

Pior equipe da F1 2024, a Sauber conta com uma dupla impressionante com o brasileiro e o alemão Nico Hulkenberg. O veterano já garantiu 37 pontos para o Mundial de Pilotos, enquanto Bortoleto tem apenas quatro. Apesar disso, o último campeão da F2 lidera a equipe nas qualificatórias até a metade da temporada.

Segundo levantamento do "Delta Data", perfil especialista em estatística de automobilismo, Bortoleto esteve à frente do companheiro em mais oportunidades. Em questão de números, o novato foi mais rápido que Hulkenberg em sete etapas de classificação, contra cinco do alemão.

Nas qualificatórias de corridas sprint, a disputa entre os pilotos está empatada. O brasileiro foi mais rápido no GP da China, e Hulkenberg levou a melhor nos Estados Unidos. Vale destacar que o alemão conquistou o primeiro pódio de sua carreira na atual temporada no GP da Grã-Bretanha após 15 anos de Fórmula 1. Enquanto isso, a melhor posição do novato foi o oitavo lugar na etapa da Áustria.