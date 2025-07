As intensas chuvas que atingem o noroeste da Europa podem complicar o experimento da Pirelli com os pneus escolhidos para o GP da Bélgica, que acontece neste fim de semana, em Spa-Francorchamps. A fornecedora de pneus da Fórmula 1 optou pela gama intermediária, porém colocou o C1 à disposição no lugar do C2 para ser o composto duro, mantendo o C3 e o C4 como médios e macios, respectivamente.

A intenção da Pirelli é criar mais um artifício para as estratégias, uma vez que as paradas únicas passaram a ser comuns em determinadas praças por conta da proximidade de desempenho entre compostos duros e médios. Isso, aliás, acontece porque a própria fabricante passou a produzir pneus menos sensíveis ao desgaste com as variações de temperatura, atendendo a um pedido das equipes.

Ao colocar esse "degrau" entre os pneus de faixa branca e os de faixa amarela, a expectativa é que a diferença de desempenho se traduza em tempo de volta, dificultando a tática de somente um pit-stop e abrindo novas possibilidades. Essa gama de compostos é homologada no começo da temporada e não pode ser alterada, portanto, a Pirelli já havia determinado o GP da Bélgica para o teste.

Na ocasião, Mario Isola, diretor de automobilismo da fabricante italiana, falou sobre a tendência de parada única na Fórmula 1. No GP da Bélgica do ano passado, George Russell cruzou a linha de chegada em primeiro após parar somente uma vez, mas acabou desclassificado pelo desgaste excessivo da prancha do assoalho.

— As equipes sempre encontram uma maneira de aplicar a estratégia de uma única parada. Não é que estejamos tentando pressioná-los a adotar uma tática de dois pit-stops por ser melhor, por trazer mais ação, mais imprevisibilidade e melhores corridas, mas com os três compostos tão próximos, eles sempre tentam combinar duro e médio para parar somente uma vez — disse Isola.

A questão, no entanto, é o tempo. A onda de calor que atingiu a Europa, sobretudo o noroeste, deu lugar a um ciclone de baixa pressão que trouxe fortes chuvas do Oceano Atlântico. Com isso, a previsão indica a probabilidade de até 50 mm de chuva no Reino Unido, norte da França e Bélgica nos próximos dias.

Até o momento, a meteorologia indica chance maior de chuva na sexta e no domingo, com temperaturas variando entre 15 °C e 22 °C. Vale lembrar que Spa-Francorchamps é uma das etapas com a corrida sprint.

O GP da Bélgica de Fórmula 1 tem histórico de chuva intensa durante o dia da corrida, como aconteceu na F1 2021, quando foi preciso cancelar a disputa pelo mau tempo. Após duas semanas livres, a elite do automobilismo mundial volta neste fim de semana, de 25 a 27 de julho, para disputar a 13ª etapa da temporada de 2025, no tradicional Circuito de Spa-Francorchamps. Sem grandes surpresas, os fãs poderão esperar um clima chuvoso na pista domingo (27).

Saiba como será a programação do GP da Bélgica na F1 2025

➡️ Sexta-feira, 25 de julho

🏎️ Treino livre 1: 7h30 — Bandsports e F1TV

🏎️ Classificação da corrida sprint: 11h30 — Bandsports e F1TV

➡️ Sábado, 26 de julho

🏎️ Corrida sprint: 7h — Bandsports e F1TV

🏎️ Classificação da corrida principal: 11h — Band, Bandsports e F1TV

➡️ Domingo, 27 de julho

🏎️ Corrida principal: 10h — Band e F1TV

*Horários de Brasília