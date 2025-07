Marcado por grandes momentos em pista, o GP da Bélgica da F1 2021 foi um "banho de água fria" para os fãs de automobilismo. As expectativas eram altas após uma emocionante classificação no dia anterior, com Max Verstappen em primeiro, seguido de George Russell e Lewis Hamilton. Apesar disso, as fortes chuvas no Circuito de Spa-Francorchamps impossibilitaram a continuação da etapa, que foi encerrada pela Fórmula 1 e "deu" apenas metade dos pontos para os pilotos do top 10.

continua após a publicidade

➡️ Campeão mundial descarta chances de Verstappen conquistar título na F1 2025

A corrida de domingo, no dia 29 de agosto de 2021, começou debaixo de chuva após 30 minutos de "atraso". Os pilotos contaram com três voltas de aquecimento, e a primeira tentativa de largada aconteceu com o safety car na pista. Sem alívio da chuva, a bandeira vermelha foi acionada pela direção de prova devido às reclamações sobre a visibilidades de dentro dos carros.

A paralisação seria de apenas 20 minutos, segundo comunicado da F1, mas acabou durando um total de 3 horas, perto do limite estabelecido de 4 horas para realização de uma corrida. Com o tempo apertado, a entidade organizadora programou uma contagem regressiva de 60 minutos para retorno da etapa, o que nunca aconteceu. Apesar da rápida melhora do tempo, a chuva voltou a se intensificar, e a FIA confirmou o fim do GP da Bélgica antes mesmo do fim do cronômetro.

continua após a publicidade

Com apenas uma volta válida, e três ao todo — sob safety car —, a FIA entendeu que a distribuição dos pontos seria realizada pela metade. Sem disputa na pista, o top-10 foi o mesmo concluído na classificação, o que deu a Verstappen sua sexta vitória na temporada. Além disso, Russell garantiu o primeiro pódio de sua carreira na F1.

Confira como ficou a classificação final

1. Max Verstappen (Red Bull) - 12,5 pontos

2. George Russell (Williams) - 9 pontos

3. Lewis Hamilton (Mercedes) - 7,5 pontos

4. Daniel Ricciardo (McLaren) - 6 pontos

5. Sebastian Vettel (Aston Martin) - 5 pontos

6. Pierre Gasly (AlphaTauri) - 4 pontos

7. Esteban Ocon (Alpine) - 3 pontos

8. Charles Leclerc (Ferrari) - 2 pontos

9. Nicholas Latifi (Williams) - 1 ponto

10. Carlos Sainz (Ferrari) - 0,5 ponto

11. Fernando Alonso (Alpine)

12. Valtteri Bottas (Mercedes)

13. Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo)

14. Lando Norris (McLaren)

15. Yuki Tsunoda (AlphaTauri)

16. Mick Schumacher (Haas)

17. Nikita Mazepin (Haas)

18. Kimi Räikkönen (Alfa Romeo)

19. Sergio Perez (Red Bull)

20. Lance Stroll (Aston Martin)

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte