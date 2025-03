Em sua corrida de estreia na Fórmula 1, Gabriel Bortoleto enfrentou um revés ao ser forçado a abandonar a prova na volta 47 devido a uma quebra na suspensão de seu carro. O incidente aconteceu durante o GP da Austrália, que marca o início da F1 2025, e ainda deixa a equipe Sauber sem respostas claras sobre sua causa. Segundo o brasileiro, a equipe suíça está em processo de análise para determinar a origem exata do problema.

➡️ Estreia de Bortoleto foi boa? Veja como foi o início de brasileiros na Fórmula 1

- Mantenho o que disse durante toda a corrida, eu estava reclamando dos freios na primeira volta. Não vou entrar em detalhes sobre qual era o problema, mas tínhamos um. A suspensão é uma questão que também temos dificuldade dentro da equipe de entender exatamente o que aconteceu - explicou Bortoleto, que completou:

- O que está claro para nós é que houve contato com Nico, um incidente de corrida, um toque muito leve. Estávamos lado a lado e ele tocou no meu pneu traseiro, eu nem senti no momento, mas depois, assistindo novamente à corrida, vimos isso. Talvez seja uma das opções, mas não há nada claro para nós e não temos uma resposta clara para isso, mas ele estão estudando, estão analisando na fábrica para tentar entender o verdadeiro motivo da quebra.

Bortoleto, único brasileiro no grid atual da F1, teve um desempenho notável até o momento do incidente com sua Sauber. Inicialmente, o piloto assumiu a responsabilidade, sugerindo que a quebra poderia ter sido resultado de uma tentativa de compensar uma punição de 5 segundos recebida durante a prova. No entanto, a equipe Sauber está avaliando todas as possíveis causas, incluindo o leve contato entre Bortoleto e Hulkenberg, bem como o impacto com as zebras.

Como aconteceu o incidente de Bortoleto?

O incidente aconteceu a poucas voltas para o fim da corrida, logo após a troca para pneus intermediários. Na verdade, as últimas voltas marcaram uma sequência de azar para o Bortoleto que sofreu com uma punição, graças a um erro da Sauber, com a batida nos muros após a volta das chuvas intensas.

Os problemas "começaram" durante o safety car de Fernando Alonso, da Aston Martin, já que Bortoleto acabou ficando bem para trás devido ao carro de segurança. Assim, a distância dele para o carro à frente, o companheiro de equipe Nico Hulkenberg, foi para 10 segundos. Além disto, o jovem piloto sofreu com uma penalização de cinco segundos por incidente com Lawson nos boxes.

O novo início da chuva forte foi marcado por significativas mudanças na tabela. Um estado de caos que se instaurou. Enquanto a liderança era disputava por Max Verstappen e Lando Norris, que também escorregou na pista, Liam Lawson e Bortoleto rodaram e foram direto em direção aos muros, o que retirou os jovens pilotos da disputa.

Gabriel Bortoleto, da Sauber, em pista molhada no GP da Austrália para a F1 2025 (Foto: Glenn Dunbar/LAT Images)

Qual será a próxima corrida da Fórmula 1?

Após a estreia em Melbourne, no GP da Austrália, o próximo compromisso das equipes é o GP da China, entre os dias 21 e 23 de março. Para repetir o horário adverso da primeira corrida, a disputa na próxima semana também acontecerá na madrugada, a partir das 4h (de Brasília).

A temporada de 2025 tem 24 corridas previstas, o GP de São Paulo será em 9 de novembro. A temporada será encerrada em 7 de dezembro, no GP de Abu Dhabi.