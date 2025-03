Embora não seja um dos pilotos do grid da Fórmula 1, Anthony Hamilton tornou-se uma das grandes estrelas do fim de semana na Austrália. O pai do heptacampeão mundial da Ferrari emocionou aos fãs do automobilismo, após ser visto consolando o novato Isack Hadjar, da Racing Bulls. No entanto, o grande assunto mesmo foi o resultado muito aquém do esperado conquistado por Lewis Hamilton logo na estreia pela escuderia italiano.

continua após a publicidade

➡️ Bortoleto pode pontuar no GP da China? veja retrospecto de brasileiros na pista

É inegável que todas as partes, desde a equipe até o piloto, esperavam começar essa nova jornada com um resultado mais promissor, mas engana-se quem pensa que tudo o que sobrou foram lamentos. Anthony, por sua vez, não ficou feliz com a maneira como tudo se desenrolou na Austrália. Ainda assim, enfatizou que o objetivo de Hamilton na Ferrari vai muito além de uma prova de abertura de campeonato.

- Estamos realmente felizes por estar aqui, realmente felizes. Claro, teríamos preferido um resultado melhor, mas essas são coisas que podem acontecer. Somos lutadores, a Ferrari também, todos nós ganhamos campeonatos mundiais. Vamos reconstruir esta equipe, não apenas para nós mesmos, mas para a Ferrari, para a Itália, para todos os torcedores. Isso é emocionante - disse o pai de Hamilton, durante uma entrevista ao canal francês "Canal+".

continua após a publicidade

Apesar da declaração enigmática, não dá para negar que as palavras mostram um entusiasmo genuíno da parte de Anthony. Para outra emissora, ele ainda falou sobre o orgulho que sente ao ver o piloto de 40 anos realizando o sonho de competir na equipe mais icônica da história do automobilismo mundial.

- Sou um pai orgulhoso porque hoje o sonho de um jovem garoto de cinco anos se realiza. Ele me disse que queria pilotar carros de corrida, que queria pilotar pela Ferrari, e aqui estamos 35 anos depois. Ele está pilotando uma Ferrari e é fantástico - afirmou, em conversa com a "ESPN", ainda na Austrália.

continua após a publicidade

Lewis Hamilton fez sua estreia pela Ferrari

Lewis Hamilton mostrou dificuldades para se adaptar à SF-25, novo carro da Ferrari, desde os primeiros treinos livres em Melbourne. Apesar das "adversidades" com o carro, as simulações de classificação e de corrida deixaram claro que o time italiano se colocou como principal rival da McLaren para a temporada de 2025 da F1.

A alta expectativa não contava com uma queda repentina no desempenho da SF-25 e o clima adverso que atingiu o circuito de Albert Park e que tornou a vida do britânico um verdadeiro pesadelo na primeira prova da F1 2025. Assim, o #44 teve de se contentar somente com a décima posição na hora de receber a bandeira quadriculada.

Lewis Hamilton após pitstop da Ferarri no GP da Austrália pela F1 2025 (Foto: Tracey Nearmy / POOL / AFP)

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Qual será a próxima corrida da Fórmula 1?

Após a estreia em Melbourne, no GP da Austrália, o próximo compromisso das equipes é o GP da China, entre os dias 21 e 23 de março. Para repetir o horário adverso da primeira corrida, a disputa na próxima semana também acontecerá na madrugada, a partir das 4h (de Brasília).

A temporada de 2025 tem 24 corridas previstas, o GP de São Paulo será em 9 de novembro. A temporada será encerrada em 7 de dezembro, no GP de Abu Dhabi.