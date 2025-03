A Ferrari conta as horas para começar de vez o fim de semana do GP da China e deixar para trás o resultado desastroso obtido na Austrália. Durante a etapa que abriu a temporada 2025 da Fórmula 1, no último domingo (16), os pilotos tiveram problemas e a escuderia somou apenas cinco pontos. Segundo o Frédéric Vasseur, a equipe tem trabalhado em "cada mínimo detalhe" para conseguir maximizar o desempenho da SF-25.

Embora tenha apresentado um bom ritmo durante os primeiros treinos livres em Melbourne, a escuderia de Maranello viu o desempenho simplesmente desaparecer nos dias seguintes. Com condições totalmente adversas no circuito de Albert Park, Charles Leclerc cruzou a linha de chegada apenas na oitava posição, enquanto Lewis Hamilton ficou ainda mais atrás e fechou o top-10.

Apesar do início adverso, as possibilidades que podem se abrir em Xangai, palco da primeira sprint de 2025. O comandante da Ferrari espera dar a volta por cima na F1 2025 quanto antes para, enfim, conseguir somar pontos importantes na luta contra as rivais no Mundial de Construtores.

- Estamos felizes por voltar rapidamente à pista. A menos de uma semana de Melbourne, porque o GP da China nos oferece a oportunidade de virar a página imediatamente. O circuito de Xangai tem características completamente diferentes do Albert Park, e esta etapa, graças ao fato de ser o primeiro fim de semana sprint da temporada, oferece ainda mais pontos em jogo - destacou Vasseur, que completou:

- Do ponto de vista técnico, será importante se preparar bem para o fim de semana no simulador de Maranello, já que, como de costume, teremos apenas uma hora de treinos livres à disposição, que deverá ser usada, ao menos em parte, para nos acostumarmos com o asfalto completamente novo de Xangai. Como equipe, cuidaremos de cada mínimo detalhe para maximizar o potencial da SF-25, apoiando da melhor maneira possível Charles Leclerc e Lewis Hamilton, a quem este circuito sempre agradou.

Vale destacar que a primeira corrida da F1 2025 pode ter ser, futuramente, decisiva na disputa pelo campeonato de equipes, já que a Ferrari ficou 22 pontos de desvantagem para a líder McLaren. A escuderia italiana somou apenas cinco pontos, contra os 27 garantidos pelos rivais.

Lando Norris garantiu 25 pontos para a McLaren pela vitória na estreia da F1 2025 (Foto: Saeed KHAN / AFP)

Qual será a próxima corrida da Fórmula 1?

Após a estreia em Melbourne, no GP da Austrália, o próximo compromisso das equipes é o GP da China, entre os dias 21 e 23 de março. Para repetir o horário adverso da primeira corrida, a disputa na próxima semana também acontecerá na madrugada, a partir das 4h (de Brasília).

A temporada de 2025 tem 24 corridas previstas, o GP de São Paulo será em 9 de novembro. A temporada será encerrada em 7 de dezembro, no GP de Abu Dhabi.