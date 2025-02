Ugo Humbert admite: ‘Não sei muito sobre João Fonseca’

Ugo Humbert, número 15 do mundo, de 26 anos, confessou, em entrevista coletiva em Orleans, na França, não conhecer muito o jogo de João Fonseca. O francês encara o brasileiro no primeiro jogo de Brasil x França, neste sábado (1), pelo Qualifiers da Copa Davis.

continua após a publicidade

➡️ Quem é Ugo Humbert, adversário de João Fonseca na Copa Davis?

- Não sei muito sobre Fonseca, seu jogo. Eu sei que ele ganhou muito desde o final do ano passado. Ele acabou de entrar no top 100, é muito promissor, muito precoce. Espero uma partida difícil. De qualquer forma, estou feliz em fazer o primeiro jogo. Vou fazer o meu melhor para que a equipe comece bem. Adoro jogar com a camisa azul. Jogando na França pela primeira vez, estou muito feliz - disse.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Em 2025, João Fonseca já teve grandes desempenhos. O brasileiro venceu o Challenger de Camberra e se destacou no Australian Open, seu primeiro Grand Slam, onde furou o qualy e derrotou Andrey Rublev, top 10 do ranking da ATP.

continua após a publicidade

No ano anterior, João venceu o NextGen ATP Finals, derrotando o americano Learner Tien na decisão. No torneio, o brasieiro venceu Arthur Fils na fase de grupos, que também estará na Copa Davis. O francês encara Thiago Wild.

João Fonseca com o troféu do Next Gen ATP Finals (Foto: divulgação)

➡️João Fonseca x Ugo Humbert: veja horário e onde assistir ao jogo pela Copa Davis

Fils, top 19 do ranking da ATP, espera um duelo duro contra Thiago Wild, número 76 do mundo. Ele lembrou o único jogo entre eles em Santiago, no Chile, ano passado, em um saibro de qualidade ruim.

continua após a publicidade

- Seyboth Wild é um excelente jogador, terei que estar focado do início ao fim. Esta não vai ser uma tarefa fácil. Não vou jogar logo depois da Marselhesa (hino francês), é mais silencioso (risos). Já o venci antes, mas em condições tão diferentes, no saibro, num saibro que está em péssimas condições… Eu não acho que isso signifique nada. Mas estou feliz por poder enfrentá-lo na frente de nossos fãs - afirmou o francês.