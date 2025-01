Promessa em quadra! O brasileiro João Fonseca encara, neste sábado (1°), o francês Ugo Humbert, na estreia do Brasil pela Copa Davis. A partida está prevista para acontecer às 10h (de Brasília) e a transmissão será realizada DSports, que passa na Sky+.

continua após a publicidade

➡️Copa Davis: João Fonseca abre duelo entre Brasil e França; veja confrontos

Retrospecto de João Fonseca na Copa Davis

Fonseca disputou os confrontos das Finais do ano passado na fase de grupos em Bolonha, na Itália. O brasileiro derrotou o top 100 Botic Van de Zandschulp, no confronto contra a Holanda, e Raphael Collignon no duelo contra a Bélgica. Mas foi derrotado de forma apertada para Matteo Berrettini no confronto contra a Itália.

O jovem carioca vem em seu melhor momento da carreira, após engatar 14 vitórias seguidas com os títulos do NextGen Finals e do Challenger 125 de Camberra. Além disso, chegou a segunda fase do Australian Open, tendo derrotado Andrey Rublev pelo caminho.

continua após a publicidade

João Fonseca será um dos representantes do Brasil na Copa Davis, contra o francês Ugo Humbert (Foto: Martin Keep/AFP)

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

✅ FICHA TÉCNICA

BRASIL X FRANÇA - COPA DAVIS

📆 Data: Sábado, 1° de fevereiro

⏰ Horário: 17h (de Brasília)

📍 Local: Orleand (FRA)

📺 Onde assistir: DSports, que passa na Sky+