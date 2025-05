UFC fora da Globo: astro brasileiro analisa consequências para modalidade

Depois de uma década na Globo, em 2022, o UFC começou a ser transmitido pela plataforma de streaming própria da organização, o UFC Fight Pass. Em entrevista exclusiva ao Lance!, Alexandre Pantoja, campeão do peso mosca da empresa, comentou sobre o movimento que irá completar três anos em agosto. Assista ao vídeo completo acima.

continua após a publicidade

➡️ Pantoja critica governo e Globo ao analisar situação do UFC no Brasil

Confusão com o novo streaming

Na entrevista, Pantoja elogiou o aplicativo, que contém um vasto acervo de lutas do UFC. Porém, relembrou episódios com pessoas que confundiam o UFC Fight Pass com canais piratas que transmitem os eventos da organização.

— O UFC Fight Pass é um aplicativo muito bom. Você consegue ver todas as minhas lutas ali. É engraçado que, diversas vezes eu conversando com as pessoas na rua, eu falo: "O meu documentário, o Long Story Short, tá no UFC Fight Pass". Aí a pessoa fala: "Eu tenho esse UFC Fight Pass". Porém, as pessoas ainda

acham que é aquela TV pirata, que hoje em dia todo mundo tem, é o UFC Fight Pass — relatou Pantoja.

continua após a publicidade

➡️ Jean Silva correto? Pantoja comenta fala polêmica sobre torcida brasileira no UFC

Falta de publicidade

Na visão de Pantoja, a falta de divulgação do UFC Fight Pass é o principal defeito do aplicativo. Para o atual campeão do peso mosca, não adianta ter um serviço bem sem a força de uma emissora para promover o esporte.

— O problema hoje em dia do UFC no Brasil, é porque não tem um canal para divulgar o aplicativo. O que adianta ter um aplicativo tão bom se você não tem um canal? Vamos botar aqui a Globo, é a maior emissora do país. A Globo anunciou: "No UFC Fight Pass você tem esse aplicativo, você tem diversos documentários". Então, é um bom aplicativo, porém não tem um comercial. Onde que o UFC Fight Pass vai vender? Só no Instagram? Aí fica complicado. Então, eu acho que falta mais. Que passasse no SBT, na Record, na Band, como foi no passado. Mas eu acho que o UFC é um produto muito bom, que ainda é pouco explorado dentro do Brasil — afirmou Alexandre.

continua após a publicidade

Veja a entrevista completa abaixo:

➡️ Alexandre Pantoja revela se gostaria de subir de categoria no UFC

Ganância das emissoras?

Ao fim, Pantoja afirmou que não existe essa publicidade do UFC Fight Pass por ganância das emissoras. Para Alexandre, a falta de vitrine do UFC nos grandes canais de televisão é algo negativo, principalmente para as próximas gerações.

— Acho que muita ganância também das emissoras, sabe, que eles sempre ganham muito. E, às vezes, quem tem que ganhar mais, realmente, é o produto, que é o UFC, entendeu? Só que aí, não tem como eu não falar mal de uma emissora grande como a Globo, que gosta de pautar tudo, mas não vê a potência do MMA nacional. A Globo que continua fazendo um negócio com o Jungle Fight, que é muito bom. Porém, a "Premier League" é o UFC, entendeu? Eu não quero parecer lá na Patrícia Poeta, só por causa de mim. Eu tô ótimo aqui na minha, mas é importante para o MMA nacional saber que tem um campeão ali. É importante para o pai, que botou o filho no Jiu-Jitsu, ver que tem um campeão nacional, que o filho dele tem futuro. Ele não tá fazendo ali, é um self-defense? Ótimo, eu adoro Jiu-Jitsu, sempre vou proteger. Mas ele vê um futuro, não é só jogar bola. É isso aí me revolta — desabafou Pantoja.

Alexandre Pantoja no UFC 301, no Rio de Janeiro (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte