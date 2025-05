Alexandre Pantoja revela se gostaria de subir de categoria no UFC

Em 2025, o mundo do UFC testemunhou a subida de divisão de Ilia Topuria, campeão do peso pena, que vagou o título rumo aos leves após uma defesa. Em entrevista ao Lance!, Alexandre Pantoja, atual detentor do cinturão do peso mosca, falou sobre a possibilidade de subir de categoria e de um possível duplo-campeonato. Veja o vídeo completo acima.

continua após a publicidade

➡️ UFC: Alexandre Pantoja dá detalhes sobre próxima luta da carreira

Dois cinturões?

Com três defesas de título, a maior junta com Islam Makhachev, e 10-0 contra lutadores dentro do top 10 do peso mosca, Pantoja foi perguntado sobre uma possível subida de categoria para o peso pena. Ao contrário de Topuria, Alexandre não se vê em outra divisão, tanto por vontade, quanto pelo próprio UFC.

— Subir de categoria é um pouco mais complicado para todo mundo na UFC hoje em dia. O UFC não quer muito que isso seja feito assim, porque se eu subir de categoria e eu venço, aí eu sou dono de dois cinturões, e aí eu tenho que defender o cinturão numa, defender na outra. Então, eu acho que o critério para o UFC deixar isso acontecer vai ser mais criterioso quanto a isso — iniciou Pantoja, que concluiu ao afirmar que não pretende subir de divisão.

continua após a publicidade

— Se fosse me oferecido, claro, eu acho que o cara que consegue esse feito entra em um grupo exclusivo do UFC. Poucos conseguiram esse efeito de ser duplo campeão ao mesmo tempo, mas eu estou muito focado na minha categoria, não vejo essa intenção de subir. Eu tenho bons desafios dentro da minha divisão, e eu tenho que manter essa divisão viva, e eu acho que o ano passado, o ano 2024, foi muito bom, a gente fez vários eventos principais, entregamos muitas boas lutas, fizemos muito dinheiro com bônus de melhor luta da noite, melhor performance, então eu acho que é um bom momento para

minha categoria e eu quero defender ela o quanto eu puder — completou Alexandre Pantoja.

Alexandre Pantoja no UFC 301 (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)

Veja a entrevista completa abaixo:

Divisão dos moscas

Na entrevista, Alexandre Pantoja destacou outros nomes que estão no UFC e que gostaria de encarar. O atual campeão afirmou que tem bons desafios para encarar.

continua após a publicidade

— Mas agora olhando para a divisão tem bons nomes ali. São caras talentosos. O Manel Kape vem indo muito bem. O Brendon Moreno venceu muito bem agora, venceu suas últimas duas lutas também. O Kai Kara-France, ele é um nocauteador, um excelente lutador também. O Kyoji Horiguchi que é o cara que foi da minha academia agora, ele foi contratado para o UFC, é um parceiro de treino de alto nível que eu tenho. Então eu tenho bons lutadores para enfrentar ainda ali — afirmou Pantoja.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte