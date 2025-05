Jean Silva correto? Pantoja comenta fala polêmica sobre torcida brasileira no UFC

Sensação do UFC neste ano, Jean Silva causou polêmica ao afirmar que não tem interesse de lutar no Brasil, pois é uma torcida que apoia em momentos seletivos e que critica após qualquer situação ruim. Em entrevista ao Lance!, o campeão do peso mosca da organização, Alexandre Pantoja, comentou sobre a fala do compatriota. Assista ao vídeo completo acima.

Relembre fala Jean Silva

Em entrevista ao canal Tarso Doria, realizada na segunda-feira após o UFC 314, em abril, Jean foi perguntado se tinha interesse de encabeçar um possível evento no Brasil. Na resposta, o lutador surpreendeu e afirmou que não tem interesse de lutar no país e que também não gosta. Na sequência, Silva revelou que não curtiu o tratamento que recebeu nas vésperas da luta contra Bryce Mitchell.

— Eu não sou muito fã de lutar no Brasil. Não tenho essa parada de "Tem que lutar no Brasil". Tem um monte de brasileiro aí, hoje muitos dos caras me apoiam, sou feliz com isso, mas até então todo mundo estava ali me criticando. Vou lá lutar no Brasil por causa do meu povo, que povo? Que povo? Até sexta-feira estava todo mundo julgando, "não bateu o peso". Já chorei muito por causa disso. Brasil não tá nem para ninguém não, tá ligado? — disparou Jean Silva.

Jean Silva derrotou Bryce Mitchell no UFC 314 (Foto: Megan Briggs/AFP)

Logo depois, Jean Silva apontou a diferença de tratamento que ele, Alex Poatan e Diego Lopes recebem dentro e fora do Brasil. Para o "Lord", ambos são mais exaltados em outros países e que, no caso de Lopes, não acha errado ele representar o México ao invés do Brasil.

— Eu chego aqui nos Estados Unidos e tiram foto comigo, entendeu? Tu vê o Poatan chegando no Japão, na China, na Austrália, os caras parando tudo. O Poatan chega no Brasil, mano, mal tem gente esperando ele no aeroporto, entendeu? Então, tipo, o Diego Lopes tem mais é que defender mesmo o México, eu super apoio ele — completou Jean.

Pantoja entende Jean

Ao ser perguntado se enxerga o mesmo panorama que Jean, Pantoja discordou do compatriota, mas que entende o lado de Silva, devido à alta popularidade do UFC nos Estados Unidos e a queda no Brasil.

— Eu vejo que isso aí é um pouco incomparável porque o UFC é um evento americano com uma forma global, porque ele vai ao Brasil, ele vai na Rússia, ele vai à China, o UFC, esse é o poder do MMA, o poder do esporte, onde você bate a porta e a porta se abre, porque é interessante para o país ter aqueles caras ali, é interessante para o país ter o melhor evento de lutas do mundo dentro do seu país. No Brasil, por mais que a gente tenha esse legado inteiro com Anderson Silva, Minotauro, Wanderlei Silva, José Aldo, ainda tem esse negócio de a gente ver o fã brasileiro gostar muito, em um número pequeno — iniciou Pantoja

— Eu entendo o que o Jean fala, porém, eu ainda vejo o UFC, o que ele quer dizer é que aqui nos Estados Unidos a gente é muito maior, a popularidade do UFC aqui dentro é muito maior. A gente não tá tendo espaço dentro das principais emissoras do Brasil, porque a emissora só quer passar algo que vai ter vínculo com ela. Ela vai fazer a propaganda do UFC, mas o que ela tá ganhando com isso? — afirmou Alexandre.

Veja a entrevista completa abaixo:

Mais confortável fora do que no Brasil

Alexandre Pantoja esteve no combate principal do UFC 301, realizado no Rio de Janeiro, onde defendeu com sucesso o cinturão do peso mosca contra o australiano Steve Erceg. Sobre o local da luta, o brasileiro afirmou que apenas lutou em seu país natal para que seu primeiro mestre no mundo da luta pudesse estar no seu corner.

— Eu lutei no Brasil porque eu queria ver meu mestre lá, meu primeiro mestre, que não tem nem passaporte, nem visto, e eu sabia que se eu não levasse o UFC para lá, eu nunca teria ele no meu corner, então eu queria esse cara no meu corner, sabe? São pequenas coisas, são pequenos atos que passam despercebidos por todo mundo porque a gente ainda não tem essa grande mídia ainda acima da gente, sabe? Eu levar esse cinturão para o Brasil foi pelas pessoas que me ajudaram no começo ali, entendeu? — iniciou.

— O UFC ainda é um esporte caro para você ver ao vivo, porém eu acho que vale super a pena, entendeu? Os ingressos no Rio de Janeiro não estavam tão caros assim, a gente teve um ingresso agora em Miami, onde o mais barato era 500 dólares, entendeu? Então, para quem gosta foi. Quem gosta parcela, é uma coisa cara, sem sombra de dúvida, mas o UFC não é uma coisa que tem todo dia, você não tem a oportunidade de ver os melhores lutadores do mundo dentro do seu país ou dentro do seu estado, é uma coisa que se você gosta realmente, você parcela, você vai pagar lá 50 reais por mês durante 10 meses, quem gosta paga, entendeu? Então, são algumas coisas que a gente vai vendo, vai pensando na balança, eu entendo o que o Jean falou, só que eu tenho total noção do que o Jean, uma das paixões dele é representar o Brasil, é chegar lá naquele octógono, dar um show como ele deu — finalizou Pantoja.

Alexandre Pantoja venceu Steve Erceg no evento principal do UFC 301 (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)

