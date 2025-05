Alexandre Pantoja responde se é subestimado no ranking do UFC

Campeão do peso mosca do UFC com três defesas, a maior da organização com Islam Makhachev, e com cartel invicto contra os lutadores no top 10 da categoria, Alexandre Pantoja segue na parte de baixo do ranking peso por peso, que reúne os principais nomes da empresa. Em entrevista ao Lance!, o brasileiro falou sobre a classificação e respondeu se sente subestimado por quem monta a tabela. Veja o vídeo completo acima.

continua após a publicidade

➡️ Alexandre Pantoja revela se gostaria de subir de categoria no UFC

Incoerência?

Atualmente em 10º no ranking peso por peso, Pantoja afirmou que procurou entender os motivos pela colocação. Alexandre afirma que entenderia caso fosse uma classificação baseada por peso, mas, caso não for, não concorda com o rankeamento.

— Eu já tentei por várias vezes entender o baseamento deles nesse ranking, né? E o que eu mais posso ver realmente é talvez a categoria, né? Eu acho subentende que o melhor do mundo é o cara mais forte, o mais pesado. Eu acho que é mais ou menos assim, eu não vejo outra forma deles medirem isso porque, eu venho de uma sequência de 7 vitórias consecutivas, são 4 lutas por título, 3 defesas. Minha última luta eu finalizei no segundo round, então tem vários critérios ali que me botariam à frente de muitos lutadores. Eu não gosto de me apontar e dizer que eu sou melhor que alguém, mas a gente quer que os outros apontem para nós — afirmou Pantoja, que seguiu falando sobre os critérios do ranking.

continua após a publicidade

— Agora se colocar o Jon Jones em primeiro e falar que ele é o primeiro porque ele vai dar porrada em todo mundo, eu concordo com esse ranking. O Islam Makhachev também, o cara dá porrada em muita gente, talvez ele não ganhe um peso pesado, mas ele bate muita gente ali. Se for isso que está sendo o critério, eu até concordo. Agora se for você botar o critério de peso, de um cara que já venceu todo mundo da categoria, um cara que já defendeu o cinturão inúmeras vezes, que vem em uma sequência de vitórias, você não poderia botar o Volkanovski na minha frente como foi feito — seguiu.

➡️ UFC: Alexandre Pantoja dá detalhes sobre próxima luta da carreira

— Todo o meu respeito por ele, é um grande cara, eu admiro muito ele. Mas ele estava vindo de duas derrotas e aí ele retoma o cinturão e ele vai acima de mim no ranking e eu desço. Então eu espero que realmente a gente, ou botasse isso em pratos limpos, né? Qual é o critério ali da parada? Mas eu espero que a inteligência artificial venha e decifre isso aí, o que está acontecendo. Mas continuo meu trabalho, continuo defendendo o que eu acredito — concluiu Pantoja.

continua após a publicidade

Veja a entrevista completa abaixo:

➡️ Pantoja, do UFC, relembra luta no Brasil: ‘Pressão muito dura’

Pantoja realizado

Mesmo com as incoerências no ranking peso por peso, Alexandre Pantoja não se sente afetado pela falta de reconhecimento do UFC, pelo contrário. O brasileiro se sente privilegiado e realizado com todas as conquistas dentro da organização.

— Hoje me sinto muito realizado com meus feitos e me sinto muito privilegiado por tudo que obtive. Por mais que eu fiz por merecer onde eu estou agora, eu me sinto ainda privilegiado nessa posição que eu estou. Eu sou campeão do mundo, tenho tudo o que eu tenho, vivo numa casa boa, dirijo um carro maneiro, posso dar para meus filhos tudo o que eles querem. E depois de tudo isso eu posso representar o Brasil, levar o Brasil para fora. Eu acho que isso é muito importante agora, eu ter essa missão, entender mais sobre o meu papel no mundo. Apesar de que ainda há uma dificuldade muito grande para o brasileiro reconhecer o valor que a gente tem — iniciou Pantoja.

— A gente está enfrentando os melhores lutadores do mundo e às vezes nem é de igual para

igual, porque os caras saíram muito na nossa frente. Mas acaba que a nossa força de vontade é

o que fala mais alto — finalizou.

Alexandre Pantoja venceu Steve Erceg no evento principal do UFC 301 (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte