Pantoja critica governo e Globo ao analisar situação do UFC no Brasil

Atual campeão do peso mosca do UFC, Alexandre Pantoja não poupou críticas ao governo federal e à TV Globo. Em entrevista ao Lance!, o lutador afirmou que percebeu um aumento no número de fãs de MMA no Brasil, mas que também notou a queda de popularidade do esporte no país, que, segundo ele, se deu pela desvalorização do produto pelo poder público e pela principal emissora de televisão do país. Veja o vídeo completo acima.

Sem mídia?

Pantoja, que esteve no Brasil nas últimas semanas, ressaltou o saudosismo do público, mas também a falta de espaço na mídia:

— Eu estive no Brasil recentemente e eu vi que a quantidade de fãs aumentou muito, mas eu vejo que a popularidade do Brasil caiu um pouco. Eu vejo que o apego que a torcida tinha, a torcida até mais popular mesmo. Às vezes as pessoas ainda ficam saudosas com o Anderson Silva. O Anderson Silva já parou de lutar há tanto tempo e a pessoa ainda vive o Anderson Silva. A gente teve agora o Poatan, a Amanda Nunes também, eu venho também buscando esse cinturão. E cara, eu ainda vejo a falta de muita mídia em cima do que está acontecendo — afirmou Pantoja.

Ausência do Governo

Pantoja esteve presente no UFC 314, onde o Brasil teve grandes vitórias, com Jean Silva, diante de Bryce Mitchell, e de Virna Jandiroba, contra a chinesa Yan Xiaonan. Sobre a vitória da brasileira, Alexandre exaltou Virna, por derrotar um atleta da China, que conta com grande apoio desde a base.

— Eu pude ver também a Virna Jandiroba, ela passou por uma chinesa que é duríssima. Quando eu falo de chinesa, irmão, o chinês é 'criado em laboratório' para chegar nesse momento da carreira. E vencer, assim como é feito nas Olimpíadas. Mas ainda assim o MMA brasileiro mostra a potência que a gente tem. A gente mostra que quando é para sair na mão, sair na porrada, vencer, detalhe ali. O brasileiro

ainda quer muito mais que todo mundo, irmão. Então me alegro de saber que a gente está ganhando mais espaço com os meninos, com o Poatan — iniciou.

— Mas ainda sinto muita falta de mídia, sinto falta de atenção. E eu não falo só devido a mim não, porque o meu trabalho está sendo feito, eu estou alimentando a minha família, por mim tudo bem. Mas eu saí do Brasil tem quase 10 anos, e eu ainda vejo quase o mesmo cenário, ou tão pior quanto. Me diz aí, sem falar o Future Brasil e o Jungle Fight, outro evento que está jogando estrelas para o cenário do MMA? Um evento que dê certo no Brasil — questionou Pantoja, que seguiu criticando a falta de investimento do governo:

— Eu não entendo como o governo ainda não chegou a ajudar, abraçar o MMA, fazer projetos, núcleos. O MMA é uma realidade, o UFC mudou a minha vida, mudou a vida de vários outros lutadores aqui dentro dos Estados Unidos. E que a gente tem que se mudar. Eu tive que me mudar porque no Brasil eu era visto como vagabundo, porque eu era lutador. Então todo mundo acha que você está treinando, se dedicando ali, que é para não trabalhar. É um trabalho árduo, difícil. Poucas pessoas conseguem sair e ir para o UFC e quando chega, chegar num título ainda, sabe? E mesmo assim a gente ainda é posto a críticas. Então eu acho que ainda falta muita mídia, falta muito o governo também e me entristece muito falar de governo no Brasil, porque o governo não dá atenção para nada, quem dirá para o MMA. Só que o MMA é uma ferramenta muito, muito forte. O MMA é uma escapatória. Então, por mais que a gente veja que a quantidade de fãs aumentou, a popularidade caiu, não vejo o governo abraçando. Sou campeão dominante. Já vai fazer dois anos que eu sou campeão mundial do UFC e não fui chamado, acho que nenhuma vez pelo governo do Brasil, alguma consolidação, a não ser na prefeitura da minha cidade, Arraial do Cabo, onde eu sou muito celebrado. Mas é o que eu estou te falando, campeão mundial, no maior evento de lutas do mundo e que não tem importância alguma para o governo — desabafou o campeão.

TV Globo e o UFC

Para o campeão do peso mosca, a ausência do UFC na grade da Globo também é um dos fatores para a queda da popularidade da empresa no Brasil. Além disso, Alexandre Pantoja criticou a emissora, por "olhar apenas para o financeiro".

— Eu vejo também até muito a falta que a Globo faz. Porque a Globo é uma emissora muito popular dentro do Brasil. E se a Globo não consegue mostrar esse lado, porque eu acho que para a Globo só vale o financeiro, né? A Globo gosta muito de falar que é das classes e tudo o mundo, mas eu acho que se não está dando lucro para a Globo, ela não mostra. Eu acho que, depois que ganhei o cinturão, nunca fui chamado para falar ali alguma coisa. Nunca fui encontrar com a Patrícia Poeta, sabe. Eu acho que falta ainda muita coisa ali. Infelizmente é isso — finalizou Pantoja.

Alexandre Pantoja venceu Steve Erceg no evento principal do UFC 301 (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)

