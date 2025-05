Alexandre Pantoja projeta próximos astros da sua categoria no UFC

Campeão do peso mosca do UFC de forma dominante, Alexandre Pantoja analisou a categoria e falou sobre os novos lutadores que podem surpreender no futuro. Em entrevista ao Lance!, o brasileiro citou as futuras estrelas e como a organização está investido na divisão, recrutando novos talentos de outras regiões do mundo. Assista o vídeo completo acima.

Investimento do UFC

Nos últimos meses, o UFC vem contratando novos lutadores, majoritariamente do Japão, para compor a divisão do peso mosca. Um de grande destaque foi Kai Asakura, que logo em sua primeira luta, foi desafiante de Pantoja no UFC 310. Campeão da categoria, Alexandre elogiou seus concorrentes.

— Eu acho que a categoria é muito boa. A categoria do peso mosca ainda é muito recente. O UFC está fazendo a manobra de trazer alguns outros campeões para perto, como foi o Kai Asakura, que era o campeão do Japão. Trouxe agora o Kyoji Horiguchi, mais um japonês, que é um cara muito bom também — afirmou Pantoja.

Principal ameaça?

Na entrevista, Pantoja destacou o birmanês Joshua Van, 14º do ranking. Desde que chegou ao UFC, o lutador soma seis vitórias e uma derrota, que chamou a atenção do atual campeão do peso mosca.

— Tem o Joshua Wan também, que é um cara muito bom, que está subindo bem no ranking. Se eu não me engano, ele vai lutar no dia 28 de junho também, na Semana Internacional da Luta. E ele é um cara realmente para ficar de olho. Ele tem a defesa de takedown muito boa, ele defende muito bem as quedas, é um cara muito violento em pé — comentou Alexandre Pantoja.

Novos desafios, novas motivações

Ao fim, Alexandre Pantoja afirmou que quanto mais nome bom, melhor, principalmente pela motivação se seguir lutando e para se manter campeão por bastante tempo.

— Então eu acho que sempre vai aparecer um nome bom, mas isso é o que me motiva. Eu já estou olhando alguns lutadores, e isso que me motiva para estar na academia. Eu acho que a categoria ainda vai se renovar bastante, mas eu espero continuar campeão por muito tempo — finalizou.

Alexandre Pantoja venceu Steve Erceg no evento principal do UFC 301 (Foto: Divulgação/UFC)

