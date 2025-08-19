Tudo sobre o Mundial de Ginástica Rítmica: horários, onde assistir e formato

O Brasil busca o seu primeiro título no Mundial de Ginástica Rítmica, realizado neste ano no Rio de Janeiro. O evento realiza a sua maior edição, contando com quase 80 nações e 300 ginastas. A competição começa nesta quarta-feira (20) e vai até domingo. O Lance! faz a cobertura direto da Arena Carioca 1.

ESPECIAL: atleta da seleção demonstra desafios dos aparelhos da ginástica rítmica

GALERIA: Arena Carioca 1 pronta para o Mundial de Ginástica Rítmica

O Brasil é representado tanto no conjunto, quanto no individual. Ao todo, sete atletas vestem o collants brasileiro. O evento acontece na Arena Carioca 1, no Parque Olímpico do Rio de Janeiro, uma das sedes das Olimpíadas Rio 2016.

Arena Carioca pronta para receber o Mundial de Ginástica Rítmica de 2025 (Foto: Melogym/CBG)

Formato de competição do Mundial de Ginástica Rítmica de 2025

O Mundial é disputado em duas modalidades: individual e por conjunto. Nas equipes, há duas séries: a simples, usando cinco fitas, e as mistas, com três bolas e dois arcos. As notas das duas séries são somadas, definindo o pódio. Além disso, há uma final específica para cada uma das séries.

Equipe de ginástica rítmica para o mundial de 2025 (Foto: Wallace Teixeira / Lance!)

O Conjunto brasileiro é integrado pelas atletas Duda Arakaki, Nicole Pircio, Sofia Madeira, Maria Paula Caminha e Mariana Gonçalves. Elas vêm de bons resultados para a Ginástica Rítmica brasileira, incluindo um ouro na Copa do Mundo de Milão, na Itália.

No individual, Bárbara Domingos e Geovanna Santos representam a Seleção. Elas disputam nos quatro aparelhos: arco, bola, fitas e maças. Na competição, há a final geral (com a soma das quatro notas), além das finais específicas por aparelhos.

Barbara Domingos (Foto: Ricardo Bufolin/ CBG)

Programação e onde assistir

O Brasil faz a sua estreia nesta quarta-feira, na competição individual. Bárbara Domingos e Geovanna Santos entram no tablado a partir de 12h45 (de Brasília). A estreia do conjunto geral é no sábado, às 14h, no Grupo B. Sportv, Globo e CazéTV têm os direitos de transmissão do evento. O Lance! realiza a cobertura direto da Arena Carioca 1.

PROGRAMAÇÃO

Quarta-feira, 20 de Agosto

9h-12h – Individual – Classificatórias arco e bola – Grupo A

12h-12h45 – Cerimônia de abertura

12h45-15h45 – Individual – Classificatórias arco e bola – Grupo B

16h10-19h10 – Individual – Classificatórias arco e bola – Grupo C

19h35-22h35 – Individual – Classificatórias arco e bola – Grupo D

Quinta-feira, 21 de Agosto

9h-12h – Individual – Classificatórias maças e fita – Grupo B

12h45-15h45 – Individual – Classificatórias maças e fita – Grupo A

16h10-19h10 – Individual – Classificatórias maças e fita – Grupo D

19h35-22h35 – Individual – Classificatórias maças e fita – Grupo C

Sexta-feira, 22 de Agosto

14h30-16h40 – Individual – Final – Individual Geral – Grupo B (posições 10 a 18)

17h-19h10 – Individual – Final – Individual Geral – Grupo A (posições 1 a 9)

Sábado, 23 de Agosto

14h-16h30 – Conjunto – Grupo A – 5 fitas e 3 bolas/2 arcos

17h-19h – Conjunto – Grupo B – 5 fitas e 3 bolas/2 arcos

Domingo, 24 de Agosto

11h-11h35 – Individual – Final – arco

11h40-12h15 – Individual – Final – bola

12h50-13h35 – Conjunto – Final – 5 fitas

14h-14h35 – Individual – Final – maças

14h40-15h15 – Individual – Final – fita

15h50-16h35 – Conjunto – Final – 3 bolas/2 arcos